För bra för att vara sant – fel Scott bjöds in till Masters

När det damp ned ett vackert kuvert från Augusta National i brevlådan hos hobbygolfaren Scott Stallings var det en dröm som gick i uppfyllelse.

Skulle han verkligen få spela Masters?

Självklart var det för bra för att vara sant.

– Jag spelar golf, men inte i närheten av på din nivå, skrev han så småningom i ett Instagram-meddelande till sin namne.

Vi talar om ett av golfvärldens mest eftertraktade brev. Inbjudan till årets första herrmajor, U.S. Masters på anrika Augusta National i Georgia.

I slutet av december bjuds de 50 bästa i världen tillsammans med tidigare vinnare och ytterligare några kvalificerade spelare in för att spela tävlingen som äger rum den första helgen i april.

Med detta sagt så dök så klart Scott Stallings brev upp som lite av en överraskning. För det var ju inte proffsgolfaren Scott Stallings som mottagit brevet utan en glad amatörgolfare med samma namn.

Den Stallings som brevet verkligen var ämnad för berättar via Twitter hur han dag efter dag väntat på den så speciella inbjudan, och att det till och med gått så långt att han desperat kollat brevlådan fem gånger om dagen.

LÄS MER: DATUMEN DU BEHÖVER – GOLFKALENDERN 2023

Men så dök det upp ett meddelande via Instagram och han kunde dra en lättnadens suck:

”Hej Scott, Mitt namn är också Scott Stallings och jag kommer också från Georgia. Precis som din fru heter min hustru också Jennifer. Jag fick ett Fedex-paket med en inbjudan att spela Masters den 6-9 april, 2023. Men jag är övertygad om att inbjudan inte är till mig. Jag spelar golf, men verkligen inte på din nivå”, skrev mannen och tillade:

”Det är ett väldigt fint paket med allt som behövs för att närvara. Jag tror det har blivit ett litet missförstånd på grund av våra namn, våra fruars namn och var vi befinner oss”.

Literally had been checking the mailbox five times a day and then I got this random DM yesterday 🫠 pic.twitter.com/yMvUYm3ioK

— Scott Stallings (@stallingsgolf) January 2, 2023