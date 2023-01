Ultimata golfkalendern: 2023 – ett golfår utöver det vanliga

Jag har fyllt i min kalender. Du borde också göra det. Köpa de där biljetterna, eller boka tv-soffan de där allra viktigaste dagarna och kvällarna.

Golfåret 2023 kommer nämligen att vara ett hyperintressant att följa, både när det gäller vad som händer på och vid sidan om banan.

Spana bara in kalendern och surret kring tävlingarna nedan.

Eyes on the prize.2022 var Linn Grants år. Kan hon utmana om de största titlarna 2023?Foto: Håkan Wedin

The Players

När: 9-12 mars

Var? Jacksonville, Florida

Bana: TPC Sawgrass

Regerande mästare: Cameron Smith

Kommentar: Världens bästa startfält på en av världens mest spektakulära och krävande banor. Så har det hetat i alla år när PGA-touren på allvar sparkar igång säsongen med sin flaggskeppstävling The Players. Men hur blir det i år? Fjolårsmästaren Cam Smith har valt att ta steget över från PGA-touren till LIV Golf och är han då ens välkommen att försöka försvara sin titel? Många frågetecken ska rätas ut innan den 9 mars. Men alldeles oavsett är detta en bana som bjuder på den där lilla extra dramatiken och en TV-upplevelse model extra.

På TPC Sawgrass hittar vi världens mest ö-kända green. Oklart vem som får beträda den i år.Foto: AP

The Masters

När: 8-9 april

Var: Augusta, Georgia

Bana: Augusta National Golf Club

Regerande mästare: Scottie Scheffler

Kommentar: Årets första major och ett Masters som kommer vara mer laddat än på många år. För detta är första gången PGA-tourens och LIV Golfs spelare ställs öga mot öga sedan Cam Smith vann British Open på St Andrews och då tillsammans med bland andra Henrik Stenson bytte sida. Vänta er konfrontation.

Chevron Championship

När: 20-23 april

Var? The Woodlands, Texas

Bana: The Club at Carlton Woods

Regerande mästare: Jennifer Kupcho

Kommentar: En av damgolfens mest populära tävlingar byter både namn och spelplats. Detta har väckt starka känslor hos många av tourens största stjärnor som tycker att touren förlorar tradition och identitet. Los Angeles och Mission Hills byts mot The Woodlands och Texas när damgolfen i jakten på nya sponsorintäkter förlorar en av sina mest klassiska tävlingar.

PGA Championship

När: 18-21 maj

Var: Rochester, New York

Bana: Oak Hills Country Club

Regerande mästare: Justin Thomas

Kommentar: Herrarna besöker klassisk majormark utanför New York där Justin Thomas ska försvara en titel han kammade hem i en av fjolårets mest dramatiska tävlingar. Oak Hills har stått värd för hela fem herrmajors och ett Ryder Cup, och något säger mig att vi får ytterligare en speciell upplevelse denna gång.

Scandinavian Mixed

När: 9-11 juni

Var: Stockholm

Bana: Ullna Golf & Country Club

Regerande mästare: Linn Grant

Kommentar: Den banbrytande tävlingen där killar och tjejer gör upp om samma pokal spelas för första gången i Stockholm. Tyvärr blir det utan Henrik Stenson som galionsfigur – men kanske är det också passande att nya och morgondagens stjärnor får fronta en tävlings som i så stor grad också handlar om värden som inkludering, hållbarhet och framtid.

U.S. Open

När: 15-18 juni

Var: Los Angeles, Kalifornien

Bana: Los Angeles Country Club

Regerande mästare: Matt Fitzpatrick

Kommentar: För Alex Norén och grabbarna blir bara att kasta sig på flyget över Atlanten och bege sig till den amerikanska västkusten för vad som sägs vara den svåraste majortävlingen att vinna. För här bjuds vi på den tuffaste uppsättningen av bana och det golfens största startfält.

Women’s PGA Championship

Var: Springfield, New Jersey

Bana: Baltusrol Golf Club

När: June 22-25, 2023

Regerande mästare: In Gee Chun

Kommentar: Det är intressant att fundera över varför PGA Championship alltid verkar vara lite av den fula ankungen när det kommer till majors. Tävlingen får i regel, varesig på herr- eller damsidan, den uppmärksamhet den förtjänar. Men PGA (Professional Golfers Association) gör i alla fall sitt för att lyfta tävlingen. Kolla bara på spelplatsen som är en av de mest ikoniska och populära när det kommer till att arrangera majortävlingar.

Tiger Woods höjer U.S. Open-bucklan år 2000 efter att ha vunnit med tävlingens största segermarginal någonsin. Vet du hur många slag han vann med?Foto: AP

U.S. Women’s Open

Var: Monterey, Kalifornien

Bana: Pebble Beach Golf Links

När July 6-9, 2023

Regerande mästare: Minjee Lee

Kommentar: Det är otroligt kul att se hur både PGA, USGA och R&A tar damgolfen på allt större allvar. Det märks framförallt i valet av spelplatser. Givetvis är Pebble Beach årets kanske tydligaste exempel på detta. I år står en av världens både vackraste och mest mytomspunna banor värd för tjejernas största tävling. Som grädde på moset känns det inte världsfrånvänt att hoppas på svensk segrarinna.

The Open Championship

När: 20-23 juli

Var: Liverpool

Bana: Royal Liverpool Golf Club

Regerande mästare: Cameron Smith

Kommentar: Med handen på hjärtat så är Royal Liverpool trots sin historia kanske en av de lite tråkigare The Open-banorna. Det blir givetvis intressant att se hur publiken mottar sin regerande vinnare. Royal Liverpool har bjudit på många ikoniska scener. Här har Tiger Woods gråtit och Rory McIlroy kramat om sin mor. Jag räknar med en ny klassisk bild.

En segerkyss som blev omtalad. Vilket bemötande väntar Cam Smith i Liverpool?Foto: Håkan Wedin

Evian Championship

Var: Évian-Les-Bains

Bana: Evian Resort Golf Club

När: July 27-30, 2023

Regerande mästare: Brooke Henderson

Kommentar: Här pratar vi om en tävling som ger oss vackra vyer från franska alper. Och även om majortävlingen avgjorts här i många år nu så är det givetvis en fördel för de tjejer som spelar på Europatouren eftersom de har ytterligare en tävling per säsong på sig att lära känna banan.

AIG Women’s Open

Var: London (Surrey), England

Bana: Walton Heath Golf Club

När: 10-13 augusti

Regerande mästare: Ashleigh Buhai

Kommentar: På anrika Walton Heath spelade Winston Churchill sin golf. Här arrangerades också Ryder Cup 1981. Banan är som en blandning mellan linksgolf och parkgolf, med rejält med vacker lilablomstrande ljung. Banan är inte olik den Sunningdale Old som är Linn Grants favoritbana och om journalister fick beta så hade jag nog satt en slant på henne.

Sergio Garcia och Ian Poulter, två Ryder Cup-hjältar som kan ha gjort sitt i den prestigefulla matchen.Foto: TT

Solheim Cup

Var: Andalusien, Spanien

Bana: Finca Cortisin

När: 22-24 September

Regerande mästare: Europa

Kommentar: Årets två stora händelser har på grund av pandemin skjutits till att ligga vecka-efter-vecka. De två lagmatcherna mellan Europa och USA är utan tvivel de två största evenemangen på dam- respektive herrsidan och veckor då hela idrottsvärlden riktar sina blickar mot golfen. Extra kul då att vi lär få ordentligt med svenskinslag framförallt i Solheim. Själv räknar jag iskallt med att vi får med åtminstone följande svenskor; Linn Grant, Maja Stark, Madelene Sagström och Anna Nordqvist. Med en Caroline Hedwall som kammade hem fjolårsfinalen på Ladies European Tour kan vi dessutom få en bonusspelare.

Ryder Cup

Var: Rom

Bana: Marco Simone Country Club

När: 29 september – 1 oktober

Regerande mästare: USA

Kommentar: Den eviga staden står värd för tidernas kanske mest ovissa golfspektakel. Flera världsstjärnor kommer sannolikt att saknas, men kanske är det också passande då golfen under en tid varit i behov av ett generationsskifte och strålkastarljus som tydligare och bättre profilerar nya stjärnor. Ryder Cup har sedan Europas lag kom att inkludera mer än bara Great Brittain and Ireland varit golfens mest engagerande event, och så kommer matchen fortsätta vara även utan gårdagens stjärnor.

