Masters kommer vara öppet för LIV-golfare.

Det slog Augusta National Golf Club, som driver tävlingen, fast via ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagen.

– På Augusta National har vi en uppfattning om att spelet överkommit många utmaningar och kommer göra det igen, skriver klubbens ordförande Fred Ridley.

Tiger Woods hänger den klassiska gröna segrarkavajen på Dustin Johnsons axlar. Johnson är en av de tidigare vinnarna som gått till LIV.Foto: Sipa

Utöver tourerna finns fyra maktspelare inom den professionella herrgolfen.

R&A som driver British Open, PGA of America som driver PGA-mästerskapen och det amerikanska golfförbundet som håller i US Open.

Utöver dessa har vi Augusta National Golf Club, som arrangerar US Masters. De fyra stortävlingarna dikterar villkoren för världens bästa golfspelare och är därmed avgörande när det kommer till kriget mellan PGA-touren och LIV Golf.

Under tisdagen kom ett besked som de Saudi-finansierade tävlingsserien kan jubla åt.

”Händelser som splittrat proffsgolfen”

De som valt att lämna PGA-touren för LIV Golf behåller sina rättigheter att spela US Masters, årets första majortävling.

– Tyvärr har händelser splittrat proffsgolfen och förminskat de karaktärsdrag och arv som byggt spelet, skriver Augusta Nationals ordförande Fred Ridley innan han slår fast att man trots detta kommer att bjuda in LIV-spelare till tävlingen som äger rum i april.

– Även om vi är besvikna över utvecklingen står vårt fokus vid att hedra traditionen fast.

Inbjudningarna till Masters skickas ut under julveckan.

– Vi kommer att skicka in de som kvalat in under rådande kriterier. Men precis som vi sagt tidigare kommer ser vi alltid över möjliga förändringar. I så fall meddelar vi detta i april månad.

