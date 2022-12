Sveriges nya LPGA-stjärna: ”Jag vaknar upp varje dag och är tacksam”

Ellinor Südow är hemma i Skåne.

Det har gått några dagar sedan det stod klart att hon 2023 kommer spela på världens bästa golftour för tjejer; LPGA.

Men verkligheten kunde varit en annan. För fyra år sedan kunde hennes liv ha tagit slut.

– Jag vaknar upp varje dag och är tacksam över att jag är vid livet. Man får andra perspektiv efter en sådan sak, och tror jag är en fördel när man håller på med idrott och alla andra värdesätter en efter prestation, säger hon.

Där och då var hon 20 år och studerade inför examensproven på University of North Carolina i Charlotte. Hon befann sig i biblioteket när skriken plötsligt avlöste varandra. En beväpnad person gick runt på skolans område.

Två omkom och fyra skadades i den otäcka skolskjutningen.

–Alla datorer låstes och det dök upp en blå ruta med ett meddelande ”there is a shooter in the building”. Alla greps av panik. Jag gömde mig under ett bord och satt där och skakade. Överlevnadsinstinkten slog in.

Under bordet gömde hon sig bakom sin ryggsäck och satte mobilen på ljudlöst läge.

Tysta och väldigt långa minuter väntade innan polis kom till undsättning.

Det var en traumatisk upplevelse som satt sina spår hos Ellinor Südow. Men precis som på golfbanan gäller det att hantera andra jobbiga saker på ett bra sätt.

Hon har vänt blad, väljer att se möjligheterna.

– Jag är väldigt tacksam för de möjligheter jag får. Riley, killen som brottade ned skytten, offrade sitt liv för att vi andra skulle få leva vidare. Det jag kan göra nu är bara att försöka inspirationskälla för andra, säger hon.

Ellinor tog sin egen väg till touren

Och det är en inspirerande resa 24-åringen från Lerberget, strax utanför Höganäs en bit norr om Helsingborg, gjort. När skjutningen ägde rum omskrevs hon visserligen redan som golftalang av lokaltidningen, men få utöver hon själv visste verkligen vilken potential Ellinor Südow besatt.

Hon hade inte gått golfgymnasium och aldrig varit aktuell för något landslag.

Varken mamma eller pappa spelade golf. Istället kretsade vardagen för en 14-årig Ellinor, precis som i hela Höganäs, länge runt gymnastik och fotboll. Men så bröt hon hälen och gav under rehabiliteringstiden golfen en chans.

Det kom att förändra hennes liv.

Hon var duktig på badminton också, men valde så småningom golfen då den öppnade dörrar för studier i USA.

– Det var ju mycket badminton också för mig, och jag tror att det är mycket därför som landslaget haft så dålig koll på mig. För jag var ju inte så duktig på golf… Det var först i USA som jag började spela rätt okej.

– När jag väl kom till college så tänkte jag ”det hade varit fräckt med LPGA” och började drömma om det.

Sedan dess har det gått snabbt. Tre kvaltävlingar och 16 nervkittlande rundor senare har hon tagit sig hela vägen till touren.

– Min mentala styrka är mycket större än min spelstyrka och det är många som genom åren sagt att ”den dag ditt spel kommer ikapp din mentala styrka så finns det inget som kan stoppa dig”.

”Tio år som jag varje dag påmint mig själv om drömmen”

Var kommer din mentala styrka ifrån?

– Min bror är åtta år äldre än mig och var riktigt bra på många olika idrotter. Under vår uppväxt tävlade vi i allt, alltid, och jag fick stryk hela tiden, säger Ellinor och fortsätter:

– Jag hade också en barndomsvän som hette Anna, och vi tävlade också hela tiden. För några dagar sedan läste jag i min dagbok från den tiden och hittade ett stycke där jag skrivit om hur vi tävlade i längdhopp och Anna hade slagit mig med tre centimeter. Jag kunde inte förstå hur det skett, och gav mig tusan på att slå henne nästa dag. Det var mycket sådant snack med mig själv, att jag skulle komma igen och göra det bättre nästa dag.

Målmedvetenhet är ett begrepp som inte kan överanvändas i sammanhanget.

Ytterligare ett exempel.

– När jag var 14 fick jag en markeringsknapp av Dani Holmqvist som jag fäste på min keps. Den har LPGA:s logga. Den har jag fäst på min keps varje dag sedan dess. Det är tio år som jag varje dag påmint mig själv om drömmen att komma dit.

– Därför var det ju väldigt fräckt när jag inför den sista kvalrundan fäste den på kepsen och tänkte ”i dag är dagen”.

Efter universitetsgolf i både North Carolina och Arizona har Ellinor Südow kvalat in till LPGA-touren.

Aktuell för OS-läger

Men så finns givetvis också den där dagen på universitet, i maj 2019, där i bakhuvudet.

– Jag funderade över det för några dagar sedan. Under kvalet så var det lite som att jag gick in i ett liknande sinnestillstånd.

Den sista kvaltävlingen bestod av åtta rundor.

– Jag har en bild efter det att jag gick av den sjätte rundan. Jag hade spelat magiskt bra, men inte fått utdelning alls. Jag var väldigt besviken och sa inte ett ord till någon på flera timmar.

– Men jag lyckades ladda om och gick in till nästa runda med en inställning om att ”bara köra”. Jag brukar vara glad och skratta och prata. Men nu var det bara ”birdie, knuten näve, och jaga nästa birdie”. Det var bara fullt fokus på nästa slag, nästa slag, nästa slag. Det var en typ av överlevnadsinstinkt där man kopplar bort allt annat.

Hennes kvalsuccé har väckt intresse från landslagsledningen. Hon ska bli en del av förbundets OS-satsning.

– Kul att lära sig av deras kunskap, men samtidigt har jag tagit mig dit jag är på egen hand, med mitt team, utan landslaget.

– Det finns så många olika vägar till toppen. Det är många som tror att man måste vara med i landslaget för att lyckas, men så är det inte. Har du en tro på dig själv och en dröm, då är det bara att köra. Du måste äga dina drömmar och dina mål, säger Ellinor och fortsätter:

– Träffar man Linn Grant så märker man snabbt hennes tro på att ”jag är bäst i världen”. Och det är den inställningen man måste ha för att komma långt. Det är också något som jag haft med mig väldigt länge. Jag tror på mig själv och vet att jag gör rätt saker. Gör jag det över tid så kommer resultaten så småningom.

”Då har jag nått ganska långt…”

Du har aldrig tvivlat?

– Det gäller bara att våga, det är mest det som är problemet. Folk ger upp, eller tappar tron på det. Inte minst i ett land som Sverige där många ifrågasätter stora drömmar. Det gäller att inte ta åt sig utan bara köra på.

– Man måste sätta det i perspektiv. Vad är det värsta som kan hända? Att jag inte spelar golf? Jag har en utbildning och är bara tacksam att jag är vid liv och glad över möjligheten jag får. Spelar jag inte golf så får jag väl göra något annat. Man måste sätta det i perspektiv, då tror jag det blir lättare att prestera också.

Vi börjar avrunda vårt samtal. Julfirandet med familjen innebär den första sammanhängande ledigheten sedan i somras. Som för så många andra av oss är det även för Ellinor en tid för reflektion och framtidsplaner.

– Jag trodde att det hade sjunkit in på kvällen efter att det var klart, för jag fick tårar i ögonen då. Men det är fortfarande så att jag inte fattat vad det är jag lyckats med.

Hon har inte hunnit sätta sina mål inför 2023. Men en sak är säker. De kommer vara höga.

– Siktar jag mot toppen så kanske jag kommer nästan hela vägen och då har jag fortfarande nått ganska långt.

