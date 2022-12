The Match: Fick stryk av Spieth och Thomas – men så var det att se Tiger Woods spela golf igen

Visst fick Tiger Woods och Rory McIlroy se sig slagna av Jordan Spieth och Justin Thomas.

Men vad var egentligen mes intressant med lördagens jippotillställning The Match? Jo, att se Tiger Woods status.

Han drev nästan green på det första hålet och allt såg så lovande ut. Sedan fick se den andra sidan av myntet.

Nedan punktar jag upp vad vi lärde oss från den sjunde upplagan av jippotillställningen The Match.

När han skickade iväg dagens första drive gjorde han det, trots sin stela kropp, med en bollhastighet på 178 miles i timmen, alltså ungefär 285 kilometer i timmen. Det är en bra bit över PGA Tour-snittet och inte minst imponerande för en 46-åring vars kropp gång på gång skruvats ihop efter Ikea-instruktioner.

Hans sving i dag ser inte ut som under Tigers primetime. Då han inte har den balans och styrka han en gång i tiden hade i benen måste han förlita sig mycket mer till att slå bollen med överkroppen vilket resulterat i mer av en armsving. Men jösses vilken kraft han fortsatt besitter.

Det är inte styrkan eller slagen i sig som stoppar honom från fortsatt framgång.

Givetvis är vi många som drömmer om en Tiger Woods som kan hävda sig i Masters till våren. Men det är många saker som måste klaffa om så ska vara fallet.

Under lördagskvällens sändning avslöjade Woods att han inför matchen inte hade spelat golf på två veckor. Det syntes stundtals, inte minst när det kom till inspel och puttning.

Att slipa bort sådan rost kan vara lättare sagt än gjort för Woods som tidigare deklarerat att det inte lär bli mycket mer spel än under de fyra majortävlingarna 2023.

Trots att spelarna gubbigt nog använder sig av golfbil gick det inte att hävda att Woods med lätthet tog sig fram på banan i Florida.

Och självklart är det här vi hittar Woods allra största utmaning framåt, inte minst när det kommer till backiga banor som exempelvis Augusta National.

Det råder ingen tvekan om att Tiger slag för slag kan mäta sig med de bästa – men väl ute på banan är det en annan femma. Under The Match hade han svårt bara att ta sig till green eller tee.

Frågan är om han ens klarar av en fem timmar lång ”riktig” tävlingsrunda, och inte minst fyra av dem…

Vem gillar inte tunga bet och en runda Florida-golf med polarna? Vi fick se en glad Tiger Woods breda på med det där polerade Colgate-smilet. En del torra skämt, hyss och psykningar levererades också.

Kul dessutom med svenskt inslag och att Annika Sörenstam på plats fick introducera sin son Will för Tiger.

Alltid lika anmärkningsvärt att se världens mest kända katt hälsa med frasen:

”Hej, det är jag som är Tiger”.

“Hi! I’m Tiger.”

An incredible moment between two legends before The Match. pic.twitter.com/zgwhRML1jh

— PGA TOUR (@PGATOUR) December 12, 2022