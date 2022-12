INTERVJU: Tobias Edén och den långa vägen till finrummet

Menisken sprack och han tvingades operera båda höfterna.

Tuffa skador som kunde stoppat satsningen.

Men under hösten tog Tobias Edén sig igenom maratonkvalet och hela vägen till Europatouren.

– Målet att vinna här, säger han.

Karlstadsgolfaren Tobias Edén gör i veckan sin andra tävling som fullvärdig medlem på Europatouren (numera DP World Tour).Foto: Göran Söderqvist

Det sägs att det är ett av de tuffaste test du kan ta dig an som professionell golfare. De som lyckas och går hela vägen tar sig igenom tre steg, 16 rundor och 252 hål. I slutändan är det bara 25 individer som klarar det.

Han har precis satt i sig en T-bonestek. Tobias Edén laddar upp för sin andra tävling som fullvärdig medlem på Europatouren (numera DP World Tour).

– Det är otroligt billigt att äta i det här landet, säger 27-åringen från Karlstad som för andra veckan i följd befinner sig i Sydafrika.

På många sätt är det ett nytt liv. 2022 spelade han främst på den svenska proffstouren MoreGolf Mastercard Tour. Men under hösten gjorde han något få lyckats med. Han tog sig igenom Europatourens tre kvalsteg. Tobias Edén slutade elva i slutkvalet nere i Spanien och kan nu alltså titulera sig Europatourspelare.

– Det är otroligt roligt och ganska svårt att smälta, men jag börjar komma in det. Allt runtomkring är ju nytt. Men som tur är så är det ju fortfarande golf vi spelar.

Målsättningen om Europatouren sattes senhösten 2021 och desto längre 2022 sedan led, och desto närmre kvalet han kom, desto bättre spelade Tobias.

Men för att verkligen förstå vilken resa han gjort måste vi backa bandet mycket längre än så.

Tuffa tider i Arizona: ”Himla tur jag hade försäkring”

Tobias Edén tog EM-guld med pojklandslaget och brons på herrnivå. Han spelade också universitetsgolf i USA på anrika Arizona State University, där världsgolfare som Phil Mickelson och Jon Rahm gått, och där han de första åren hade Phils bror Tim som coach.

Men han kom också att härdas på andra sidan Atlanten. Även om det gick bra i början hade skolan en bra trupp och det var svårt att ta en plats bland de fem som fick tävla för laget.

– Det var väldigt lärorika år, men jag hade också en otrolig otur, både med knäskada och två höftoperationer. Tid försvann från träning och tävlingsgolf, säger Tobias och fortsätter:

– Knät var helt sjukt. Jag bara böjde mig framåt och så klickade till och menisken hade spruckit. Höfterna hade jag haft problem med ganska länge och till slut blev det så illa att jag inte kunde slå längre.

– Jag måste tacka skolan för den toppenvård jag fick där borta. Jag opererade höfterna under våren mitt tredje år, och skolan bekostade hela operationen och rehabiliteringen, och det var ju inte gratis. Jag kommer ihåg att mina föräldrar fick hem avier från rehabiliterings- och operationskostnaderna, och frågade om det verkligen stämde. Det var en himla tur att jag hade försäkring. Det kostade lätt över 300 000 kronor.

Tobias Edén under en tävling på nordiska ligan. I november hoppade han två steg upp på tävlingstrappan.Foto: Göran Söderqvist

Sista året i USA handlade helt om att komma i gång med träning och spel igen. Väl efter examen fick han 2018 sedan en del inbjudningar till proffstävlingar i Sverige, och spelade med hjälp av dem till sig en plats på den nordiska proffstouren.

2021: Året då drömmar fick nytt liv

Efter ett lite tyngre 2019 blev det därefter bara sju tävlingar under covid-året 2020.

Det var en tid då motgångar och skador hade satt sin prägel. Många hade gett upp. Men Tobias vägrade. 2021 bar det frukt. 15:e-platsen på nordiska ligans totalranking var personbästa och han hade dessutom vunnit sin första tävling på touren. Det var när den här säsongen summerades som drömmen om Europatouren fick liv på allvar.

Vi snabbspolar till november. Efter att ha tagit sig igenom den första kvalrundan på Arlandastad pustar Tobias nu också ut efter ett framgångsrikt andra kvalsteg i Spanien.

– Man vill ju se det som en vanlig tävling, även om man är medveten om att det sannolikt kommer ske saker man inte träffat på tidigare.

Sådana saker hände under steg 2. Han hade legat bra till efter två rundor, men ett tuffare tredjevarv innebar att drömmen var i farozonen.

– Då var det viktigt att verkligen bara försöka gå in och slå varje enskilt slag så bra jag kunde. Det var ju också ett steg där det kom in folk från bättre tourer, och jag visste om att det inte fanns utrymme för misstag. Det blev för viktigt för mig.

– Men när jag hade spelat klart den tredje rundan och låg utanför kvalificering så gick det lättare att hitta rätt fokus igen. Då var det bara att ”göra allt du kan och var riktigt, riktigt närvarande”.

Tobias fann en nyckel i meditationen

Den fjärde och sista rundan gick han de första nio hålen på par, och var fortfarande på ”fel sida”. Fem birdies under rundans andra hälft kom att ändra allt.

– Det var ett väldigt viktigt styrkebesked för mig. Jag kunde leverera trots att jag hade hög puls och var väldigt nervös.

– Man skulle ju vilja gå in i situationer helt känslokall och bara gör sin uppgift, men det är ju bara en dröm. Ingen klarar det. När man förstår att det inte går och istället återvänder till ”vad är det som gör att jag kan slå den här bollen till ett visst ställe” så blir det oftast bättre. För mig är fokus att verkligen vara närvarande, göra andningsövningar och även meditera.

Jag fastnar vid ordet: meditera.

– Om jag är mer närvarande och känslorna blir mer påtagliga så har jag lättare att veta hur jag ska hantera dem, och det är lite grundkonceptet med meditation. Det kommer alltid att komma in tankar, då är det bara att känna på den tanken och sedan skicka den vidare, förklarar Tobias.

”Det är ju lätt i teorin…”

Hemma i Karlstad har Tobias Edén sedan elva års ålder tränat för Fredrik Eliasson. En del av framgången kan tillskrivas tränaren.

– Vi gick till botten med det här i samband med en tävling i Danmark. Jag åkte dit med en riktig dålig känsla i kroppen men lyckades ändå gå två slag under par, och låg bra med i tävlingen efter den första rundan. Men när jag sedan började andra dagen knackigt sprang mina tankar iväg: ”om jag kan göra birdies där, där och där så blir det bra ändå”. Men det är aldrig bra att gå händelserna i förväg….

– Det är lätt i teorin, men om du aldrig tränar på att tänka rätt så kommer du ju aldrig att göra det heller. Så när jag kort senare fick en veckas tävlingsledigt så ringde vi in Marcus Börjesson för ett samtal.

Det mesta talar för att Tobias Edén finns i startlistan när Scandinavian Mixed till sommaren spelas på Ullna, norr om Stockholm.Foto. Göran Söderqvist

Marcus Börjesson har jobbat med många framgångsrika golfspelare, men är också känd för att ha hjälpt Försvarsmakten. Nu fick han Tobias att sätta ord på vad det var som hände mentalt under tävlingarna.

På nytt kom en insats att bära frukt.

”Jag vill vinna på den här nivån”

Det tredje kvalsteget till Europatouren spelades över sex rundor den 11-16 november. Tobias gick 21 slag under par och säkrade sin plats på touren. Han tog därmed steget direkt från nordiska ligan till europeisk golfs finrum.

– Det är ganska svårt att greppa vad som hänt faktiskt, säger han.

Nu väntar nya utmaningar.

– Det är så klart ett mål att vinna på den här nivån.

– Sedan för att jag ska nå i hamn med det så gäller det så klart att bryta ned det i delmål. Och det började redan första tävlingsveckan med att vänja sig och hitta rätt i saker och ting, exempelvis vart jag bokar min träningsrunda inför tävlingen och vart jag betalar tävlingsavgiften. Varje liten sådan småsak är ett litet steg på vägen. Men det stora målet är att vinna på den här nivån.

Har du någon tidsaxel för en sådan målsättning?

– Jag är en sådan otrolig tävlingsmänniska att jag skulle ljuga för dig om jag sa att det skulle ske längre fram i tiden. Jag vill att det ska ske 2023.

