Tiger Woods skadad igen – missar sin egen tävling

Det var dags för Tiger-mania och ikonens egen inbjudningstävling på Bahamas. En tävling han själv vunnit fem gånger.

Och det var ju en vinter då vi hoppades se Tiger en hel del.

Men nu har tidernas bäste golfare skadat sig igen.

Det blir ingen Tiger Woods i tv-rutan denna vecka.Foto: TT

I veckan var tanken att vi skulle se honom på Bahamas, därefter i far-och-son-tävlingen PNC Championship tillsammans med sonen Charlie och sedan The Match med Rory McIlroy, Jordan Spieth och Justin Thomas.

Det var upplagt för Tiger-mania i vinter.

Men nu får framtiden visa hur mycket vi får se om tidernas bäste golfare. Kort inpå veckans tävling i Bahamas har Tiger nämligen lämnat återbud på grund av hälsporre i högerfoten.

När får vi se honom härnäst

Beskedet kom natten mot tisdagen svensk tid efter att Tiger konsulterat läkare.

Tiger skriver på Twitter att han fortfarande planerar för att spela både The Match och PNC Championship.

Men Tiger Woods har bara spelat tre tävlingar hittills under 2022, och hans medverkan kan aldrig ses som given.

