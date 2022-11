KRÖNIKA: Tack för showen – svensk damgolf har aldrig mått bättre

Linn Grant vann Race to Costa del Sol före kompisen Maja Stark.

Och Caroline Hedwall Europatourens final på spanska Alferini Golf.

2022 har Sverige vecka efter vecka skördat framgång. Den blågula damgolfen har aldrig mått bättre – och mer är att vänta.

Efter en svagare lördag var allt sig likt när Europatourfinalen på söndagen skulle få sitt avgörande.

Då var det nämligen åter gasen i botten från tjejen som prytt så många rubriker under 2022. Linn Grant gjorde sex birdies och en eagle och utmanade om segern.

Kompisen Maja Stark var inte mycket sämre. Hon gjorde åtta birdies. Det var med andra ord som det varit under så stora delar av 2022. Två skånskor som gjorde upp om att vara Europas nummer 1.

Två tjejer som imponerat så många gånger det senaste året gjorde det nu igen.

23 åringarna är bästa kompisar, har gått golfgymnasiet ihop och följts åt i landslaget.

Och det är så klart här någonstans man måste titta närmre för att förstå vad det är som skett, och vad som lett till att Sverige för närvarande är Europas klart främsta land när det kommer till damgolf.

Sett till världsrankingen har vi fyra spelare bland de 50 främsta i världen. Europas övriga länder har tillsammans lika många.

Och vi har fler blågula på gång.

Basen läggs så klart i en struktur, med utbildning och tävlingstrappa, som fungerar.

För att hitta en tid då svensk damgolf var i närheten av lika stark måste vi gå tillbaka till 2011 då Europas lag inklusive Annika Sörenstam bestod av fem svenskor.

Givetvis finns också en delförklaring i att lärdomar och kunskap kanaliserats ner från tidigare generationer.

LÄS MER: Sveriges bästa generation någonsin – hemligheten bakom framgångarna

I skrivande stund har vi fyra svenskor som i det närmaste är självskrivna i laget. Linn Grant och Maja Stark kommer att spela sig in via Europatourens ranking, Anna Nordqvist och Madelene Sagström med stor sannolikhet från världsrankingen.

När nu dessutom hjältinnan från 2013, Caroline Hedwall som då vann samtliga fem Solheim Cup-matcher, verkar ha återfunnit fornstor form är också hon högaktuell för laget.

Linnea Ström kan inte heller räknas bort och i så fall skulle vi nå rekordsiffran sex.

Caroline Hedwall gjorde birdie på det näst sista hålet och gick slutrundan av tourfinalen på sex slag under par.

Hon lyckades därmed tvinga fram ett särspel om segern.

Det var både gastkramande, vackert och betydde mycket för Carro som haft svårt att nå sin fulla potential de senaste åren.

Den avgörande birdien på det fjärde särspelshålet var pricken över i.

🎵 𝑺𝑾𝑬𝑬𝑻 𝑪𝑨𝑹𝑶𝑳𝑰𝑵𝑬 🎵

Caroline Hedwall is the @Openfemenino champion, let the celebrations begin 🏆🙌#RaiseOurGame | #OpenDeEspaña pic.twitter.com/XHWYu7opvK

— Ladies European Tour (@LETgolf) November 27, 2022