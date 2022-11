Grant: ”Kommer hålla varandra i handen genom hela karriären”

Linn Grant slutade trea i tourfinalen i Spanien och vann därmed Europatourens totalställning tätt före kompisen Maja Stark.

– Vi kommer säkert hålla varandra i handen genom hela karriären, säger Grant som samtidigt fick se barndomsidolen Caroline Hedwall vinna själva finaltävlingen.

En dag med två svenska vinnare.Foto: Göran Söderqvist

Caroline Hedwall vann tourfinalen i Spanien efter en gastkramande upplösning. Det krävdes hela fyra särspelshål innan Hedwall tack vare en birdie kunde besegra Schweiz Morgane Metraux.

– Det känns underbart. Känns som att jag väntat i evigheter. Jag var inte säker på att jag fortfarande hade det i mig, och det är så skönt att äntligen få knyta ihop säcken igen, säger Hedwall till Discovery Plus.

31-åringen har inte vunnit på touren sedan 2018.

– Det har varit en berg- och dalbana. Jag åkte på en skada 2014. Det var en tuff tid och jobbigt för självförtroendet. Sedan hade jag det svårt under Covid och tyckte inte om att resa. Men nu känns det som att allt är som vanligt igen och mitt spel klickar igen, säger hon och öppnar upp sig om Solheim Cup-drömmarna inför matchen mot USA nästa år.

– Jag visade att jag fortfarande kan och målet är att spela Solheim cup igen.

Givetvis var det också glada miner från Linn Grant. Inför tävlingen var det upplagt för stor dramatik gällande tourens totalställning Race to Costa del Sol. Och det blev precis så nervöst som alla hade förutspått.

Men efter en knagglig lördagsrunda lade Grant i högsta växeln och gick åtta slag under par. Det innebar tredjeplats och seger i totalen.

– Scandinavian Mixed var höjdpunkten för året, en stor tävling på hemmaplan som betydde mycket. Säsongens första seger nere i Johannesburg också. Den satte tonen, säger tjejen som sedan tidigare också korats till Rookie of the Year.

Linn: ”Fina dagar för svensk golf”

Givetvis kommer duellen med Maja Stark är något det kommer pratas om i många år framöver. De båda vännerna har hela årets tampats om att vara Europatourens nummer 1.

– Maja har haft en otrolig säsong och det har varit en kul fajt. Hon var inte så stressad den här tävlingen, men gjorde mig väldigt stressad. Jag är glad att få dela det här ögonblicket och säsongen med henne. Vi kommer säkert hålla varandra i handen genom våra karriärer.

– Det här är fina dagar för svensk golf. Vi ska inte heller glömma Johanna Gustavsson som kom trea på rankingen, och Caroline Hedwall som varit en stor förebild för mig under mina juniorår. Att se henne prestera bra igen nu är underbart.

