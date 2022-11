Bryson DeChambeau ångrar sig.

Det var efter säsongen 2019 som han över en vinter gick upp 20 kilo, nästan enbart i muskler, för att kunna slå längre och på så vis skaffa sig ett övertag gentemot konkurrenterna. Nu ändrar han strategi.

– Min mage var helt körd och mina muskler inflammerade, säger han.

Under de senaste åren har Bryson DeChambeau ökat sin slaglängd så mycket att han kan mäta sig med de som tävlar inom longdriving – frågan är om han nu överger den satsningen.Foto: TT

Hans utseende påminde om en linebacker i NFL och helt plötsligt svingade ”vetenskapsmannen” golfklubban snabbare och hårdare än någon annan.

”Detta var resultatet av extrem tyngdlyftning och en mani kring proteinshakes”, så skriver ESPN i en nyligen publicerad artikel där man hävdar att golfaren som mest drack mellan sex och åtta proteinshakes om dagen.

”Måste söka den vetenskapliga vägen”

Förvandlingen bar frukt. DeChambeau vann 2020 US Open och en effekt blev att kollegerna i allt större grad gjorde vad de kunde för att jaga långa drivar.

– Jag måste söka den mest vetenskapligt effektiva vägen att få bollen i hål, förklarade DeChambeau för New York Times under succésäsongen.

Det var inte bara vinsten. Även sättet DeChambeau vann US Open på förändrade ur spelet kom att spelas. Under slutvarvet på banan Winged Foot prickade han bara fairway vid tre tillfällen, men då han hade korta slag in mot green stoppade det honom inte från att komma nära flaggan.

Here’s Bryson’s 2020 diet. He now regrets it — says it made him ”feel weird.” Trying to figure out why BREAKFAST

4 eggs

5 bacon strips

Toast

2-3 Orgain protein shakes GOLF

GoMacro bars

PB&J

3 protein shakes POST-GOLF

Snack

Protein shake DINNER

Steak

Potatoes

2 protein shakes — Dylan Dethier (@dylan_dethier) November 22, 2022

Men Bryson DeChambeau, som har en examen i fysik från Southern Methodist University, har nu vänt sin teori ryggen.

– Jag åt felaktigt under nästan ett och ett halvt år, och började känna mig konstig, förklarar DeChambeau Five Clubs podcast.

– Det gav mig stora humörsvängningar. Jag åt saker som inte var bra för mitt system, saker som jag var känslig mot och till slut kom jag till en punkt där det blev lite för mycket. Min mage var helt körd, jag var superinflammerad.

Hittat en mer hälsosam diet

Sedan sina tyngsta och mest långslående dagar har ”vetenskapsmannen” nu ändrat diet och slimmat ner sig tio kilo. I intervjun med Five Clubs Podcast passade han också på att skicka med en varning till de som är inne på att göra en liknande resa som han gjort.

– Jag rekommenderar inte viktökning. Bli starkare, men gör det på ett hälsosamt sätt. Ta ett blodtest och ta reda på vad som funkar bäst för din kropp.

Bryson DeChambeau är en av de stjärnor som lämnat PGA-touren för Saudiarabien-finansierade LIV Golf. Redan innan dess hade resultaten börjat att svikta. Kombinationen av det och att LIV Golf inte får tillräkna sig rankingpoäng gör att DeChambeau i skrivande stund återfinns på plats 57 på världsrankingen.

