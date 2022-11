Rahm trumfar Stenson – vann tourfinalen för tredje gången

Det blev spanske världsfemman Jon Rahm som drog det längsta strået och vann Europatourens final i Dubai.

Det var tredje gången i karriären Rahm vann tävlingen – en bedrift ingen annan lyckats med.

– Jag älskar banan och banan älskar mig, säger spanjoren.

Söndagens vinnare, Rory McIlroy och Jon Rahm.Foto: TT

Alex Norén tvingades ge sig i kampen med Jon Rahm. Spanjoren var aningen svajig med drivern men lyckades gång på gång rädda upp läget med vassa inspel och imponerande närspel och puttning.

Rahm vann tourfinalen både 2017 och 2019. Även Rory McIlroy och Henrik Stenson har vunnit tävlingen två gånger tidigare, men Rahm blev i och med sin seger först till tre.

– Det här är väldigt speciellt för mig. På grund av covid fick jag aldrig chansen att försvara min titel från 2019. Nu har ingen besegrat mig på den här banan sedan dess. Det är uppenbart att jag älskar banan och att den älskar mig, säger han och tillägger:

– Nu hoppas jag att folk kan sluta snacka om att jag haft ett dåligt år. Jag har vunnit tre stora tävlingar på tre olika kontinenter och som familj har vi fått vårt andra barn. Jag har inte vunnit någon major, men det har varit ett underbart år.

Norén närmar sig Masters och Ryder Cup

Alex Norén följde upp förra veckans topp-placering i USA (4:a i Houston Open) med att åter blanda sig i toppstriden, och för den 40-årige svensken innebar framgången att han både avancerar på världsranking och kommer allt närmre en plats i det europeiska Ryder Cup-lag som möter USA i Rom nästa höst.

Inför det sista hålet var Norén två slag bakom Jon Rahm och kunde med en birdie eller eagle ha satt press på spanjoren. Men precis som under lördagen fick svensken se sin boll hoppa ned i den bäck som löper genom fairway, och segerchanserna sjönk till botten med den.

Norén delade till slut andraplatsen med Tyrrell Hatton.

– På väg till tävlingen såg jag en video med Rory och bestämde mig för att inte bara försöka träffa fairway, utan att också slå längre. Man behöver slå långt här på den här typen av banor. Nu hade jag tur och spela med Rory i dag oc jag kände att jag hängde med hans långa slag bättre än tidigare. Det var många år sedan vi spelade ihop sist, och det betyder mycket för mig att få spela med en sådan spelare och dessutom att slå honom i dag, säger Norén till Viaplay.

McIlroy totalsegrare – på båda sidor Atlanten

När det kommer till totalställningen Race to Dubai lyckades världsettan Rory McIlroy med sin fjärdeplats i tävlingen hålla sommarens US Open-mästare Matt Fitzpatrick bakom sig. McIlroy behöll därmed den förstaplats han inledde veckan med och kan titulera sig totalsegrare för året både när det kommer till PGA-tourens Fedex Cup (avgjordes i augusti) och Europatourens Race to Dubai.

– Det betyder mycket. Sju år har gått sedan jag vann rankingen senast. Jag har varit konsekvent hela året och tror min sämsta placering på Europatouren var 12:a i början av säsongen. Det säger mycket, förklarar Rory och tillägger:

– Jag är väldigt stolt över vad jag åstadkommit. Mitt mål är att hela tiden bli en mer komplett golfare och jag känner att jag är mer komplett än vad jag någonsin tidigare varit.

Bara Henrik Stenson har tidigare stått som totalsegrare på båda sidor Atlanten under ett och samma år (2013).

