Grant byggde på imponerande facit – men kan missa tourfinalen i Florida

Det blev ingen första LPGA Tour-seger för Linn Grant i Japan.

Men 23-åringen byggde på ett imponerande facit. På sex tävlingar har hon noterats för fyra topp 10-placeringar på touren. Tredjeplatsen i Japan var hennes bästa så långt och kvalificerade henne för den amerikanska tourens final i Florida om några veckor – men sannolikt missar svenskan tävlingen eftersom hon inte är covid-vaccinerad och därför inte får resa in i USA.

Linn Grant noterades för sin fjärde topp 10-placering på sex LPGA-tävlingar och kvalade in till tourfinalen – men då hon inte vaccinerat sig kan hon stoppas från att delta.Foto: TT

Även om Grant rivstartade söndagens avgörande runda av Japan Classic gick det inte att stoppa Skottlands Gemma Dryburgh. En avslutande bogey innebar dessutom att svenskan föll tillbaka till tredjeplatsen.

Men Helsingborgstjejen Linn Grant lämnar ändå Asien med en god eftersmak. Tredjeplatsen vittnar om god form inför den stundande Europatour-finalen i Spanien där hon kan säkra totalsegern på touren. Då gäller det dock att hålla kompisen Maja Stark bakom sig.

– Det ska bli väldigt roligt. Jag skulle inte säga att jag är nervös, men jag är väldigt peppad. Det kommer ju bli en uppgörelse mellan Maja och mig, och vi har inte spelat tävling ihop på ett tag.

Det har varit ett spektakulärt år för Grant. Till fyra segrar på Ladies European Tour kan det nu adderas fyra topp 10-placeringar på LPGA-touren.

Dessutom vann hon under våren tre tävlingar som ingick i den sydafrikanska touren Sunshine Ladies Tour.

– Jag håller nog vinsten i Scandinavian Mixed högst så långt. Jag prioriterade själv den tävlingen inför säsongen. Men det har varit många fina händelser och bra resultat.

Kan missa LPGA-finalen: ”Se vad alternativen är”

Men det kunde alltså ha blivit ytterligare en tourfinal. I och med tredjeplatsen hoppade Grant upp från 76:e till 51:a plats på Race to CME Globe, vilket är LPGA-tourens totalställning. Hon kvalade därmed in för tourens final som spelas i Florida den 17-20 november. Men eftersom man måste vara covid-vaccinerad för att resa in i USA talar det mesta för att Grant missar tävlingen.

23-åringen har tidigare berättat för Sveriges Radio att ”hon inte ser någon större anledning att vaccinera sig mot covid-19 för sin hälsa och för sin vardag”. Att vaccinera sig för att kunna delta i vissa turneringar är inget alternativ.

– Många har resonerat så, absolut. Det är många som kanske känner att de har blivit tvingade att ta någonting även om man inte önskade det. Jag står inte riktigt för det i grunden, man ska få göra som man vill med sin egen kropp. Vi har det argumentet i mycket annat som vi pratar om så varför ska det inte täcka just det här också? säger Grant.

”Har vad som krävs för att hävda mig”

Därmed är det en oviss tid som väntar.

– Jag vet inte ännu hur det kommer se ut. Så när jag kommer hem från Japan så får vi se vad de säger, förklarar Grant nu och tillägger:

– Antagligen får jag inte resa in i USA, och då blir Europatour-finalen i Spanien min sista tävling för året. Men nu gäller det att ta sig hem och se vad alternativen är.

Vad säger de från LPGA-touren om att en av världens mest lovande inte kan spela deras tävlingar?

– De har försökt hjälpa till så mycket de kan, med olika undantag för olika tävlingar. Men vad jag vet har de inte tryckt på gentemot högre instanser än de sportsliga. Vi får hoppas att intreserestriktionerna ändras.

Känner du att du är för bra för Europatouren?

– När jag spelar en bra runda och resten normalt så vet jag att jag har en bra chans att vinna. Men på LPGA-touren så vet jag att det behövs tre-fyra bra rundor för att ha chansen. Så LPGA-touren kräver mer av mig, men det är jag bekväm med och jag känner att jag har vad som krävs för att hävda mig även där.

