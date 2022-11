KRÖNIKA: En säsong med LIV – det har vi lärt oss

För ett år sedan var vi inte många som trodde att LIV Golf skulle lämna några större avtryck.

Sedan värvade saudierna vår svenske Ryder Cup-kapten följt av British Open-mästaren, ett gäng grabbar med gröna kavajer och en tidigare världsetta.

Med andra ord blev det precis tvärtom.

Så vad har vi egentligen lärt oss av en säsong med LIV? Henrik Stenson var en av huvudpersonerna – men vad har vi egentligen lärt oss av en säsong med LIV Golf?Foto: TT Vad man än tycker och tänker så går det inte att påstå något annat än att LIV Golf på ett eller annat sätt lyckats. Man har skapat kaos och skakat om proffsgolfen i grunden, en grund som uppenbarligen inte var alls så stabil som många, och framförallt de som styr, trodde.

Även arv och historia hade en prislapp. Även golfens själ gick att köpa.

Dock måste man fråga sig om vad LIV gjort verkligen lett till något konstruktivt eller om det bara inneburit skada för spelets integritet och varit en enkel ”money grab” för spelare vars bäst-före-datum närmar sig med stormsteg. För hur lockande har LIV egentligen varit för andra än spelarna själva?

Trots gratissändningar på både YouTube och Facebook peakade exempelvis tävlingen i Chicago på 95 000 strömningar.

Inte mycket för en sport som spelas av 66.6 miljoner människor världen över.

Visst går det att dra på smilbanden och ironisera över de vulgära prissummorna, den löjligt partiska kommenteringen och det så genomskinliga sportwashing-syftet. För att inte tala om hur vuxna män helt plötsligt värdesätter gruppresor över allt annat. Vi pratar om en smaklös och samtidigt komisk charad inte ens de mest blåögda faller för. Golf but louder… inte kan väl detta jippo vara framtiden för ett spel vars hela ramverk bygger på etik och moral? LÄS MER: DÄRFÖR VAR UPPBROTTET MED STENSON OUNDVIKLIGT LIV exponerade en svag produkt Den stora lärdomen efter ett år med LIV är för mig att saudierna med sitt projekt faktiskt exponerat hur svag den befintliga produkten varit, inte minst för slutkonsumenten hemma i TV-soffan.

För i år efter år och vecka efter vecka har konsumenten bjudits på vattenfall och resultattavlor tillsammans med kommentering som påmint om vaggvisor för tondöva.

Allt som oftast har det varit snarkfest och bara vid majors, The Players och Ryder Cup har man känt adrenalinet pumpa. ”Serielunken” har varit mellanmjölk och givetvis ligger problemet hos PGA-touren som nu äntligen tvingats se över sitt format och TV-produktion. När Rory McIlroy lyfte ämnet tidigare i höstas lät det som raketforskning och något nytt, men sanningen är att vi är många som i flera år talat om hur vi behöver mindre golf på TV och inte mer. Kanske att man borde stänga butiken under en del av året och låta oss sakna spelet.

Istället har trenden varit precis tvärtom och vi har fått sömnpiller på recept i form av tävlingar som Sandersons Farms Championship och Fortinet Championship.

Ingen bryr sig. LÄS MER: ”DET FÖR TANKARNA TILL VÄRLDENS ÄLDSTA YRKE” Men PGA-touren och LIV delar problemet. Att göra de redan rika är inte samma sak som att driva upp intresset.

Visst är det så att LIV-touren inte har någon TV-deal. Men min farmor är 85 år. Hon använder sin iPad för att göra bankärenden, surfa på nätet och kolla Facebook.

Hon ser på British Open och Ryder Cup, och jag lovar att om hon bara varit intresserad så hade hon kollat på LIV också.

Men det gör hon så klart inte. Och jag tror logiken stämmer för många. Det meningslösa förblir meningslöst

För TV-tittaren var LIVs lagformat försöket till förbättring. Men medan Ryder Cup är dunderhajpat och kul att se på blir det bara fånigt när de försöker lura på oss en påhittad rivalitet mellan 4 Aces och Niblics (eller vad de nu heter).

Spåkulan är svår att tolka. För framtiden är väldigt oviss. Det går så klart att vara ledsen över att det är så uppdelat och att splittringen är så tydlig. Men en sak står klar och det är att långa och segdragna dagar i rättssalen är att vänta och dispyten kommer att prägla proffsgolfen under en lång tid framöver.

Många har varit kritiska till hur PGA Tour-chefen Jay Monahan hanterat situationen, och att han helt uteslutit att ens ta en diskussion med LIV. Men känslan är att om du ger dem pekfingret så tar de handen, och nu är det svårt att se hur framtida diskussion överhuvudtaget ska äga rum, i alla fall med Monahan och Greg Norman som frontfigurer.

Heder och prestige står på spel.

Jag tror inte heller att LIV kommer försvinna. Fickorna har ingen botten och nu när de dessutom värvat så många tunga namn, och inte bara föredettingar, har de en lång och välasfalterad startsträcka att lyfta från.

2023 blir deras första ”hela säsong” och kanske kan de då i alla fall komma med en produkt som för spelet i rätt riktning.

För 2022 blev en sak väldigt uppenbar. Du kan kasta hur mycket pengar du vill på en meningslös tävling.

Den förblir ändå meningslös.

LÄS MER: ”TOURER OCH TÄVLINGAR KOMMER OCH GÅR – MEN SPELET BESTÅR”

Sex tankar om LIV

1. Klart Henrik visste…

… att han var väldigt viktig en bricka i ett spel och att han när han tog steget över till LIV också per automatik skulle förlora kaptensbindeln i Ryder Cup. Att ta Ryder Cup-kaptenen devalverar så klart hela Ryder Cup-produkten och självfallet var det i första hand därför Greg Norman gjorde allt i sin makt för att värva svensken. Mycket i LIV:s strategi går ut på samma sak; att försvaga det befintliga systemet.

När han presenterades som kapten i mars signerade Stenson ett kontrakt med Ryder Cup. Oavsett om han gjorde det med anledningen att trissa upp sitt LIV-pris eller så visste han så klart att det skulle få den effekten. Matematiken kan ju vem som helst räkna ut.

2. LIV-spelare i Ryder Cup

Om LIV-spelare ska få vara med i Ryder Cup kommer så klart att vara en het potatis under 2023. Ser man till de som inte har tagit steget över och som är en given del av det europeiska laget så säger Jon Rahm ja, men Shane Lowry tvärnej och Rory McIlroy ligger någonstans mitt emellan.

Då Ryder Cup drivs av amerikanska PGA (inte PGA-touren) tillsammans med Europatouren är jag tveksam till om man lyckas stänga av LIV-spelarna, dock kommer de oavsett få svårt att kvala in eftersom LIV-tävlingarna i skrivande stund inte ger rankingpoäng. Dessa spelare måste således pressa in Europatour-tävlingar i sina (inte allt för fullspäckade) LIV-scheman.

Oavsett har jag svårt att se hur de skulle känna sig välkomna.

3. Hur tänker egentligen Viasat?

Viasat sticker inte under stol med att de sänder LIV-tävlingarna och har bortsett från den första tävlingen haft svensk kommentator. Samtidigt marknadsför de tävlingarna i sina sociala medier där de inte sällan häcklas för detta. Jämföras vi med Viasats sändningar från damernas LPGA Tour väljer man där oftast att endast kabla ut produktionen man får från USA. Och det är sällan dessa tävlingar marknadsförs i sociala medier. Intressanta val som tål att ifrågasättas.

4. Aramco ett bättre exempel

Det går att tycka både det ena och det andra om att damstjärnor som exempelvis Anna Nordqvist spelar med det statligt ägda saudiska oljeföretaget Aramcos logga i pannan. Aramco är också den största sponsorn på Ladies European Tour och har sin egen serie tävlingar där. Men det finns en gigantisk skillnad gentemot LIV. På Ladies European Tour stöttar saudierna den redan befintliga touren hjälper till att skapa en vardag där tjejerna kan leva på sin verksamhet.

Om nu saudiska pengar ska användas, så är detta i alla fall ett bättre exempel.

5. En fråga som delar Golfsverige

Under hösten sade Svenska Golfförbundet upp samarbetet med Henrik Stenson. Det var inte riktigt hela sanningen men utåt sett valde man att hänvisa till sportsliga grunder och hur LIV står för en uppvisningsgolf som inte är förenlig med vad ”förbundet tror på”.

Reaktionerna lät inte vänta på sig och det blev snabbt även här två tydliga läger.

6. Golf är så mycket mer än proffsgolf

Allt som oftast, inte minst i dagsmedia, så blir proffsgolfen allt som oftast hela spelets ansikte. Men man får inte glömma att proffsgolfen endast är en liten och i dagens form relativt ung del av spelet.

Vad som försiggår ute på klubbar är något helt annat, och i tider då kaos råder inom proffsgolfen och stjärnornas värdegrunder går att ifrågasätta är det viktigt att särskilja proffsgolfen från allt det andra.

