Saudiarabien vill skapa sina egna majors: ”Skulle få mig att jubla”

Ännu delas inga världsrankingpoäng ut vid LIV-tävlingarna. Detta kan stoppa några av spelets största namn från att kvalificera sig till golfens majors.

Men om så blir fallet har LIV lovat att skapa sina egna majors.

– Om majortävlingarna inte släpper in våra spelare så skapar jag mina egna, säger Majed Al Sorour, vd vid Golf Saudi.

Greg Norman och Majed Al Sorour, vd för LIV Golf respektive Golf Saudi. De är villiga att skapa LIV-tourens egna majors i fall spelare som exempelvis Henrik Stenson inte tillåts spela de traditionella stortävlingarna.Foto: TT

Veckan som gick avgjordes LIV-tourens final på Donald Trump-ägda Doral i Florida. Det var också en vecka då The Royal & Ancient kom med offentliga uttalanden kring nästa års British Open. Vd:n Martin Slumbers sa att man inte kommer att bannlysa några LIV-spelare från att komma till start i nästa sommars tävling på Royal Liverpool.

– Vi kommer inte att förråda 150 år av traditioner och hindra British Open från att vara öppen för alla. Tävlingens namn säger allt, och det är viktigt för oss. Vi kommer att säkerställa att vägar finns för alla att kvalificera sig. Jag kommer att se framemot att se vår rådande mästare att slå ut runt 09.40 på den första speldagen. The Open måste hålla sig utanför de rådande oenigheterna inom golfvärlden och hålla fast vid våra principer.

Detta betyder att bland andra fjolårssegraren Cam Smith och Henrik Stenson, som vann tävlingen 2016, är välkomna att ställa upp.

Världsrankingpoäng en avgörande fråga

Men för alla de LIV-spelare som inte tidigare vunnit tävlingen blir vägen till startplats både i British Open, US Masters, US Open och PGA-mästerskapen allt krångligare. LIV-touren ger massor av pengar men uppfyller i skrivande stund inte kraven för att ge världsrankingpoäng. Detta innebär att LIV-tourens spelare vecka för vecka faller längre och längre ned på listan. När exempelvis bara de 50 bästa på listan kvalificerar sig för US Masters gäller det därmed att ta sig in på annat vis (som till exempel genom att vara en tidigare majorvinnare).

Augusta National arrangerar Masters i april. De har ännu inte kommit med något officiellt utlåtande kring hur de ska hantera situationen.

LÄS MER: British Open fortsatt öppen för LIV-spelare

Det kan bli utlösande faktorn

Men oavsett vad klubben väljer att kommunicera har LIV-touren redan gett sin syn på framtiden. Touren backas av den saudiska staten. Majed Al Sorour är vd för deras golfsatsning och han har pratat med amerikanska magasinet The New Yorker.

– Som det är just nu så tar majortävlingarna PGA-tourens parti. Jag kan inte förstå varför. Men beslutar de sig för att inte låta våra spelare ställa upp skulle det få mig att jubla. Då skapar jag mina egna majors för våra spelare.

Även om majortävlingarna själva sannolikt inte kommer bannlysa LIV-spelarna så är representanter från samtliga majors med vid det bord där det fattas beslut kring världsrankingen, och godkänns inte LIV för världsrankingpoäng lär det bli den utlösande faktor som får Majed Al Sorour att skrida till verket och skapa ”sina egna majors”.

Noterbart är att LIV-spelarna även om de fallit långt ned på rankingen kan kvala in till majors via lokala och regionala kvaltävlingar. En sådan sportslig väg uppåt finns i skrivande stund inte till deras egen tour.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger