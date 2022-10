British Open fortsatt öppet för LIV-spelare

Golfens äldsta och mest prestigefulla tävling British Open kommer att förbli öppen.

Martin Slumbers, vd på The R&A, som driver tävlingen slår fast att Cam Smith och de andra tidigare vinnarna välkomnas till Royal Liverpool nästa sommar.

– Vi kommer med officiella uttalanden i januari-februari gällande LIV-spelarna, säger han.

En omtalad segerkyss. Men Cam Smith kommer spela British Open även nästa år – precis som Henrik Stenson, som vann 2016.Foto: Håkan Wedin

Beskedet när Slumbers i dagarna pratade under Asia-Pacific Amateur var tydligt.

– Vi kommer inte att stänga av någon, sa Slumbers och refererade till den presskonferens han höll under British Open på St Andrews tidigare i år.

– Vi kommer inte att förråda 150 år av traditioner och hindra British Open från att vara öppen för alla. Tävlingens namn säger allt, och det är viktigt för oss. Vi kommer att säkerställa att vägarna finns för alla att kvalificera sig. Jag kommer att se framemot att se vår rådande mästare att slå ut runt 09.40 på den första speldagen. The Open måste hålla sig utanför de rådande oenigheterna inom golfvärlden och hålla fast vid våra principer.