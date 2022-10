Grant årets Rookie på Europatouren – siktar på totalsegern

Linn Grant tilldelades i veckan priset som årets nykomling på Europatouren.

Snart kan hon också kamma hem priset som totalsegrare.

– Jag ser framemot att göra upp med min kompis Maja Stark, säger hon.

Linn Grant efter segern i Scandinavian Mixed. Hennes första av två på svensk mark.Foto: Bildbyrån

Sällan har de blågula färgerna varit så här frekvent representerade när det kommer till professionell damgolf. Och det var åter mycket svenskt när Aramco Series (Europatouren) avgjordes i New York helgen som gick. Fyra svenskor fanns bland de tio främsta. Men ett känt namn saknades. Linn Grant stannade hemma då hon är ovaccinerad och således inte tilläts resa in i USA.

– Många länder har släppt på majoriteten av restriktionerna men USA är ett av länderna som håller kvar vid dem, ett tag till i alla fall, förklarade Grant i P4 Extra.

– Det är många som kanske känner att de har blivit tvingade att ta någonting även om man inte önskade det. Jag står inte riktigt för det i grunden, man ska få göra som man vill med sin egen kropp. Vi har det argumentet i mycket annat som vi pratar om så varför ska det inte täcka just det här också? fortsatte 23-åringen.

Kompisduell in i det sista

Men trots sin frånvaro i New York behöll Grant sin totalledning på Europatouren, och när tre tävlingar återstår av säsongen är hon strax före Maja Stark i ”pole position” att ta hem totalsegern.

Den mest omskrivna om årets framgångar kom i Halmstad där Grant vann Scandinavian Mixed i överlägsen stil. Eftersom tävlingen spelades av både kvinnor och män och även ingick i DP World Tour blev hon första tjej att vinna på herrarnas Europatour.

– Jag har verkligen haft en rolig säsong som rookie, att lära känna alla andra spelare och naturligtvis att få vinna fyra titlar. Det var speciellt att vinna två gånger i Sverige framför vänner och familj, säger Grant i ett pressmeddelande.

Blev åttonde svenska att vinna

Under tisdagen meddelade Ladies European Tour att Linn Grant vunnit titeln “Rookie of the Year”. Hon blir därmed åttonde svenska spelaren att vinna den titeln. Grant har så långt samlat in 3394,91 poäng. Hon är med det sagt så långt före tvåan, Ana Pelaez Trivino från Spanien, att segern redan är klar trots att tre tävlingar återstår av säsongen.

– Det är kul att vinna titeln som årets rookie och att följa i fotspåren på så många stora namn som vunnit den titeln före mig. Jag ser fram mot att avsluta säsongen i Spanien senare och att kämpa om segern i Race to Costa del Sol med Maja Stark.

De båda har ryckt ifrån de övriga på touren i vad som ser ut att bli en rafflande duell kompisarna emellan.

För Grants del kan hon bli den femte spelaren någonsin att både vinna Rookie of the Year och tourens totalställning. De tidigare som lyckats är Dame Laura Davies, Carlota Ciganda, Esther Henseleit och Atthaya Thitikul.

Sju svenskor har vunnit Rookie of the Year; Helen Alfredsson (1989), Annika Sorenstam (1993), Anna Berg (1997), Louise Stahle (2007), Anna Nordqvist (2009), Caroline Hedwall (2011) och Julia Engstrom (2018).

