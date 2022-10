Lagergren säkrade 2023 – slutade tvåa på Valderrama

För andra veckan i rad blev det spansk hemmaseger.

Men med svenska ögon var Joakim Lagergren det stora utropstecknet på Valderrama.

Med en fin andraplats säkrade svensken platsen på touren till nästa säsong.

Joakim Lagergren säkrade nästa års Europatour-plats på Valderrama.Foto: TT

Efter en relativt knackig säsong spelade Joakim Lagergren fin golf redan förra veckan. Han tappade dock en aning under sista rundan av Open de Espana och var således ute efter revansch när Europatouren denna vecka besökte anrika Valderrama på den spanska sydkusten.

Visserligen satte den omutlige Adrian Otaegui nytt tävlingsrekord med hela 19 under par men på andraplatsen hittar vi Lagegren på 13 under par, sex slag bakom vinnaren. Han gick den sista rundan på 68 slag och den fina positionen innebär att han klättrar från 127:e till 44:e plats på tourens totalställning Race to Dubai.

Det står därmed också klart att Lagergren behåller sin plats på Europatouren, numera DP World Tour, även nästa säsong.

