Alex Norén var svindlande nära att tvinga fram ett särspel när Dunhill Links avgjordes på St Andrews.

Men trots en missad seger fick han sig ett plåster på såren.

Topp-placeringen gjorde att han här och nu rankas på plats nummer 50 i världen – och därmed ser ut att bjudas in till nästa års första major, US Masters.

Alex Norén tackar publiken i St Andrews.Foto: Shutterstock.

Det var en högdramatisk upplösning vi fick se när Alfred Dunhil Links avgjordes på Old Course i St Andrews.

Norén som när han slog ut på sista hålet var ett par slag bakom ledande Ryan Fox fick se sin boll gå out-of-bounds innan den så småningom studsade tillbaka in på banan och upp på green.

Norén hade därefter en lång putt för eagle, och särspel, men fick se sin boll stanna ett par decimeter från hål.

Topp 50 på världsrankingen bjuds in

Nya Zeeländaren vann därmed tävlingen. Men tack vare sin andraplats avancerade Alex Norén på världsrankingen. Han rankas för närvarande på plats 50 i världen, just den plats som är den sista att bjudas in till nästa års första major; US Masters.

Utöver tidigare vinnare, och spelare som via andra tävlingar kvalat sig in, bjuds de 50 främsta på världsrankingen in till Augusta Nationals klassiska golfbana den 6-9 april.

