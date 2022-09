Öppet bråk och stor ilska mot LIV-spelarna: ”De är här för att förstöra”

17 LIV-spelare finns i startlistan under Europatourens flaggskeppstävling BMW PGA Championship på Wentworth.

Det har retat gallfeber på några av tourens största stjärnor.

– De är här för att förstöra, säger Shane Lowry.

Abraham Ancer, Richard Bland, Laurie Canter, Sergio Garcia, Talor Gooch, Branden Grace, Justin Harding, Sam Horsfield, Pablo Larrazábal, Graeme Mcdowell, Shaun Norris, Wade Ormsby, Adrian Otaegui, Ian Poulter, Patrick Reed, Lee Westwood och Bernd Wiesberger.

Där har du de 17 spelarna som tagit steget över till LIV Golf men som trots detta, tack vare ett domstolsbeslut, tvingat sig in i veckans Europatourtävling (numera DP World Tour) på Wentworth.

Inför tävlingen sågs amerikanen Billy Horschel konfrontera Ian Poulter. Engelsmannen är en av spelarna Horschel tycker borde ha stannat hemma.

– LIV-killarna… När de skrev på sina kontrakt tog de hänsyn till att de inte skulle kunna spela på varken PGA- eller DP World Tour De visste om att de skulle få svårt att få rankingpoäng, men de fick så mycket pengar att de accepterade det, säger Horschel och fortsätter:

– Jag har varit god vän med spelare som Ian och Lee under många år, men med handen på hjärtat så känner att detta är ett slag i ansiktet på tourens övriga spelare. De kommer hit och spelar tourens största tävling, det är samma sak som att komma hit och ta pengar ur de andra spelarnas fickor. Jag tycker bara inte att det är rätt.

I wonder what Billy Horschel and Ian Poulter are talking about here 👀🥊 pic.twitter.com/kFThmGCKsR

— George Cooper (@GeorgeCooperNCG) September 7, 2022