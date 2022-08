KRÖNIKA: ”Det för tankarna till världens äldsta yrke”

Under det senaste året har Cam Smith vunnit både The Open och The Players. Två av golfens största tävlingar.

Nu har han gått till LIV-touren. Detta är det hårdaste slaget i magen så långt för PGA-touren, och en incident som för tankarna till världens äldsta yrke.

Undrar om Cam Smith som ung drömde om att vinna British Open eller att bli mångmiljonär.Foto: TT

Det fanns en tid då proffsgolfen inte var rumsren. En tid då medlemmarna på de skotska klubbarna satsade pengar på sina proffsgolfare lite som man på Coliseum spelade på gladiatorer.

Sedan gick åren och på 1930-talet var Walter Hagen den som fick till ändring. Efter att ha tillbringat åtskilliga nätter på parkeringsplatser utanför klubbhusen kom han så småningom att släppas in.

Proffsen hade setts ned på eftersom det inte ansågs fint att spela om pengar, eftersom att pengarna hade en tendens att få folk att tumma på etik och moral. Och etik och moral, det var och är ju än i dag vad spelet bygger på. Proffsen nämndes då inte sällan i samma mening som de med världens äldsta yrke, de prostituerade.

Uppenbart varför de spelar

Nu blir det åter väldigt tydligt varför vissa av proffsen spelar golf.

Det har inget med spelets värdegrunder att göra.

Faktum är att vad LIV står för och vad spelet står för knappt är förenligt.

Så där överdrivet mycket lär inte spelar som exempelvis Dustin Johnson fundera över värdegrunder. Jag tror med handen på hjärtat inte ens han hade kunnat peka ut Saudiarabien på en karta.

Samtidigt har man hela tiden kunnat reflektera över varför golfare ska hållas ansvariga över att deala med Saudi. Mängder av både svenska (vapenexport) och amerikanska företag gör det redan, flera av dessa företag sponsrar i sin tur den PGA-tour som i sin hantering av hela situationen agerat på ett lika protektionistiskt som tvivelaktigt sätt. Ett sätt som i mångt och mycket snarare fått spelare att vilja lämna än att stanna kvar.

Spelet lider stor skada

Det som är jobbigt när det kommer till golfen är att det är upp till var och en att avgöra om de ska ta steget över, och lämna arv och historia för saudiska sportswashingmiljoner.

Här blir du inte köpt av Newcastle eller ser ditt lag byta ägare. Beslutet är upp till dig.

Och att så många tar steget river ens golfhjärta i tusen bitar, just eftersom detta är så långt ifrån de värdegrunder som hela spelet bygger på.

Visst, bara för ett år sedan bytte Europatouren för en herrans massa Dubai-miljoner namn till DP World Tour. Det var inte mycket bättre. Men den stora skillnaden nu är att individ efter individ kastar sin moraliska kompass i sjön.

Sådana här dagar måste man påminna sig om att spelet är så mycket mer än proffsgolf.

Men otvivelaktigen är det så att spelet för varje dag detta pågår tar stor skada. Identitet och integritet förintas sakta men säkert, och uppfattningen av spelet förändras både för de som utövar det och de som ser det på håll.

Inte minst för de som funderar på att börja.

Tyngsta namnen så långt

Den senaste skaran spelare som tagit steget över till LIV innehåller världstvåan Cameron Smith. Odiskutabelt är det den hårdaste smällen så långt. Visserligen har Smith som australier inte den givna lojalitet som européer har till Europatouren eller amerikaner till PGA-touren, men att locka över honom är så klart ett genidrag av LIV:s vd Greg Norman, som fokuserat på sitt eget hemland och en världsdel som på många sätt negligerats av PGA-touren.

Klart där finns ett missnöje.

Men vad som kanske är allra mest intressant är hur PGA Tour kommer att agera gentemot spelaren som vann deras flaggskeppstävling The Players? Ska de stänga av honom precis som de stängt av alla andra och stoppa honom från att komma tillbaka och försvara sin titel? Samma sak gäller så klart för British Open där vd Martin Slumbers så sent som i St Andrews öppnade för att stänga ute LIV-spelare från tävlingen.

Att PGA-touren, efter diverse spelarmöten, låtit introducera en serie inbjudningstävlingar som utan kvalgräns och med enorma prispengar påminner väldigt mycket om LIV-upplägget är en tydlig indikation på spelarna, eller i alla fall de största stjärnorna, har velat se förändring.

Eller rättare sagt. De vill ha mer pengar.

Ur ett idealistiskt perspektiv har de redan erkänt sig slagna.

Skulle aldrig kunna se en junior i ögonen

Värvningen av Cam Smith har en sak gemensam med den av den avsatta Ryder Cup-kaptenen Henrik Stenson. I stor utsträckning handlar det om att skada, nedmontera och slå sönder nuvarande struktur.

På många sätt har de lyckats och det råder ingen tvivel om att PGA-touren och ekosystemet därunder i dags läge lider otrolig skada.

En del av mig vill att PGA och LIV ska sätta sig vid diskussionsbordet för att hitta ett sätt där man kan samexistera. För vad som pågår för närvarande behöver få ett slut, och desto snabbare desto bättre.

En annan del av mig totalvägrar. Inte bara för att vi måste stå upp för vad golfen egentligen står för, och för de två sidornas värdegrunder inte alls är förenliga.

Men också för att jag aldrig skulle kunna se en junior i ögonen och säga att LIV-touren är målet.

