Linn Grant vann på Skaftö – andra toursegern på svensk mark

Efter en dramatisk upplösning drog Linn Grant det längsta strået och vann Skaftö Open.

Segern var 23-åringens andra Europatourseger på svensk mark i år.

– Det är alltid kul att vinna, men i dag var väldigt upp och ned. En typisk berg- och dalbanedag. Därför var det extra skönt att sätta puttarna de sista hålen, säger Grant till SVT.



Tillsammans med pojkvännen Pontus Samuelsson pekar Linn Grant ut vägen mot seger. Hon vann Skaftö Open tack vare birdies på de två sista hålen.Foto: Göran Söderqvist

Inför tävlingen berättade Grant om vikten av förebilder, hur hon för några år sedan sett upp till och inspirerats av Madelene Sagström, och hur hon nu upplevde att hon själv i veckans tävling var en av de som juniorerna såg upp till. Tesen bekräftades när 14-åriga amatören Havanna Torstensson från Halmstad Golfklubb efter fredagens spel berättade om upplevelsen.

– Det var underbart att se Linn Grant vinna Scandinavian Mixed tidigare i år, och att spela mot henne nu känns så coolt att jag knappt kan förstå det.

Och idolen skulle återigen dra det längsta strået. Efter fredagens runda på två under par växlade Grant upp under lördagen och lade med sina sju under par då grunden för seger.

Dramatiskt in i det sista

Två treputtar under mitten av slutrundan bjöd in motståndarna i tävlingen. Men med ett räddat par på 16 och birdies på både 17 och 18 visade Grant nerver av stål.

– Klart jag var nervös. Det är inte så att jag inte varit här förut och man borde ju inte vara det. Men det är väl härligt på något sätt…

– Det här var min sjätte tävlingsvecka i rad, och därför försökte jag spara så mycket energi som möjligt både mellan slag och rundor. I dag märktes det att huvudet inte riktigt var med och det blev lite lattjo emellanåt.

Främsta utmanaren var doldisen Lisa Petersson från Täby. 144-rankade Pettersson spelade bländande golf men fick se sig slagen med ett slags marginal.

– Efter en tuff säsong hade jag inga förväntningar alls utan bara ville gå ut och göra mitt bästa, och det var vad jag gjorde i dag. Man vill ju alltid vinna, men jag är väldigt nöjd oavsett, säger Pettersson.

För andra gången för sommaren fick Grant istället hålla segertal inför svensk publik. Segerchecken låg på nästan 400 000 kronor.

Titeln var Grants fjärde på Europatouren och sjätte totalt som proffs. Hon debuterade som proffs just på Skaftö för ett år sedan. Då slutade hon tvåa. Nu fick hon sin revansch.

Stark utmanade med sprakande spurt

Maja Stark var sjuk inför tävlingen. Därefter spräcktes klubbhuvudet på hennes driver dagen innan start och hon fick låna en av proffskollegan från Skaftö Marcus Kinhult. Ingen drömstart direkt.

Men det skulle lossna. Tack vare fem birdies söndagens sista sju hål spurtade Stark och utmanade om segern. Det slutade med en delad tredjeplats.

– Jag hittade något på slutet. Jag hade en seg start med några halvkassa bunkerslag och missade birdiechanser, men på slutet fick jag igen det, summerade Stark sin runda.

Även om Grant vann på Skaftö behåller Maja sin ledning i tourens totalranking Race to Costa del Sol.

