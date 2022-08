Linn Grant spurt kan ge säsongens andra hemmaseger

Tidigare i sommar vann hon Scandinavian Mixed.

På söndagen kan Linn Grant vinna säsongens andra hemmatitel.

– Det var en riktigt bra dag, säger hon efter lördagens spurt i Skaftö Open.

Linn Grant delar ledningen inför den sista rundan.Foto: Göran Söderqvist

Inför tävlingen var hon en av de självklara förhandsfavoriterna. Efter en godkänd första runda på två slag under par lossnade det sedan under lördagen på allvar för Linn Grant som gick hela sju under par, och på totalt nio under delar ledningen inför söndagens avgörande.

– Det var en riktigt bra dag. Den första rundan spelade jag också bra, men puttarna trillade inte i. Det gjorde de nu, förklarade hon efter rundan.

”Skulle inte förvåna mig om Maja…”

Grant delar ledningen med Spaniens Ana Peláez. Det gäller dock att se upp med kompisen Maja Stark, som leder tourens totalställning, tätt före just Grant.

– Det skulle inte förvåna mig om Maja går nio under den sista rundan och kommer bakifrån igen, men kan jag bara kopiera min andrarunda så hade det varit perfekt.

Ana Peláez:

– Där är många som hejar fram den svenska spelarna den här veckan, men jag kan känna av deras energi också. Jag saknar min familj när de inte är med mig, och det kändes lite ensamt men min caddie gör ett fint jobb med att hålla mig sällskap och vi har kul trots allt.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger