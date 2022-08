DOKUMENT: Vägen mot toppen – ”Satsning ska inte vara beroende av föräldrarnas plånbok”

Linn Grant och Maja Stark dominerar på Ladies European Tour och har kommit en bra bit på sin resa mot toppen.

Men de är bara två ur en hel generation framgångsrika svenska golftjejer.

Vi granskar framgångsreceptet, och den gemensamma kraftansträngning som ligger bakom den ”gyllene generationen”.

FÖREBILD. Linn Grant pratar med juniorer under Scandinavian Mixed tidigare i år.Foto: Bildbyrån

SKAFTÖ. Andelen kvinnliga golfare i Sverige ökar kraftigt och är i dag uppe på drygt 26 procent. Det är hela 11 procentenheter mer än 2019. Samtidigt är de blågula färgerna ofta överst på ledartavlorna när det görs upp i internationella stortävlingar.

Bredd ger topp och framgång leder till ökat intresse. I jakten på fler framgångar och att ännu fler tjejer ska börja spela golf är tävlingar som veckans Europatour-tävling på Skaftö otroligt viktiga.

Linn Grant är en av fixstjärnorna.

– Just den här tävlingen är väldigt viktig för svensk golf, för att få fler tjejer att vilja spela..

”Kanske kan vi hjälpa dem på vägen”

Grant vann sommarens Scandinavian Mixed på Halmstad Golfklubb, och blev då första tjej att stå som segrare i en tävling som också ingick i herrarnas Europatour. Det var ett historiskt ögonblick.

Tillsammans med vännen Maja Stark har hon dominerat det senaste året på Ladies European Tour. De ligger etta och tvåa på tourens ranking.

– Det har bara gått ett år sedan Maja och jag blev proffs, men jag hoppas många redan ser oss som förebilder.

– När man är yngre så känns det som att alla som är äldre är väldigt långt borta, lite i en annan värld. Jag minns exempelvis när jag själv var 14 och tittade på Madelene Sagström. Då gav hon mig tid och pratade med mig. Det minsta vi kan göra nu är att ställa upp och i vår tur prata med juniorer. Kanske kan vi på så vis hjälpa dem en bit i deras utveckling, säger Linn innan hon adderar ytterligare en aspekt till varför tävlingen på Skaftö är så viktig.

– Det är jätteviktigt att yngre tjejer och killar kan komma ut och kolla. Men som spelare är det också skönt att veta att vi faktiskt har tävlingar i Sverige och att man kan mäta sig mot bra motstånd. Man vill ju hela tiden ta nästa steg i sin utveckling, om det sedan är via college eller någon annan väg. Då är det bra att det finns en tydlig plan, och det finns det mycket tack vare sådana här tävlingar.

Maja Stark och Linn Grant under Creekhouse Ladies Open i fjol – när Maja vann sin första titel på Ladies European Tour. I dag har Maja totalt fem titlar på touren medan Linn står på tre.Foto: Bildbyrån

Linn Grant och Maja Stark är de som skördat störst framgång, men faktum kvarstår att de bara är två i en hel generation väldigt framgångsrika svenska tjejer. Frida Kinhult, Julia Engström, Ingrid Lindblad, Meja Örtengren och Beatrice Wallin är inte långt efter.

Man måste fråga sig vad framgångsreceptet är.

– Jag tror det handlar mycket om förarbete. När vi blev proffs så visste vi, mycket tack vare våra coacher, vad som väntade och vad som krävdes för att lyckas. Att det redan satt i ryggmärgen när vi sedan blev proffs har varit en jättefördel, säger Grant.

SVT på plats på Skaftö: ”Hoppas inspirera”

33-åriga Caroline Hedwall är en veteran på touren. Både Maja Stark och Linn Grant såg ”Carro” skriva Solhiem Cup-historia när hon vann alla fem matcher när Europa 2013 för första gången segrade på amerikansk mark.

Sedan en tid tillbaka har Hedwall kommenterat i TV. Hon finns också med i startfältet på Skaftö och har följt den ”gyllene generationens” framfart från första parkett.

– Det är superviktigt och fantastiskt kul att de kommer hem och visar upp sig. De spelar verkligen världsgolf. Det är bara att hoppas att det plockas och får bred medial uppmärksamhet. Och det är därför det är så kul att SVT är här och sänder, för golf är en så stor sport att den här typen av event borde uppmärksammas ganska mycket.

SVT har ett stort team på plats i skärgårdsidyllen. Det golffrälsta Sportnytt-ankaret Mats Nyström har sällskap av erfarna Johan Ejeborg och Richard Lann. Dessutom har den tidigare Ryder Cup-spelaren Peter Hanson plockats in som expert.

– Det är bra för svensk golf, och att folk får se den ”gyllene generationen” med Linn och Maja, men det kommer också ett gäng bakom dem. Att de får vara med här, och får synas i TV, det förbereder dem för situationer som kommer senare i deras karriär. Det är jätteviktigt, säger Peter innan han lyfter fram vikten av att golf får figurera utanför betalkanalernas stängda portar.

– Jag hoppas detta kan inspirera fler. Slår man på SVT1 eller SVT2 och ser det där så kan det locka någon som kanske aldrig tidigare tänkt tanken att börja spela golf. Med detta kan spelet nå en bredd vi inte får annars.

Havanna Torstensson är bara 14 år – men var efter den första dagens spel före idolen Linn Grant på ledartavlan. ”Jag såg Linn vinna i Halmstad tidigare i år och bara att få tävla mot henne nu, det är så coolt att jag knappt tror det är sant”, säger Havanna.Foto: Göran Söderqvist.

”Reine är en stor hjälte för svensk golf”

Vi återgår till talangutvecklingen. Ola Lindgren jobbar främst med att coacha herrlandslaget, men denna vecka är på plats för att guida Linnea Ström till framgång.

Enligt honom är en tävling som den vi ser på Skaftö ovärderlig för tjejernas utveckling.

– Det handlar om att ta världen till Sverige. Steget ut i världsgolfen blir kortare när man får mäta sig mot internationellt motstånd och ser att man dessutom kan hävda sig.

– Det är dels en mental effekt. Men det också ger spelarna en bra möjlighet att skaffa rankingpoäng och den vägen ta sig in på den aktuella touren. Annars är det topp 5 på Nordic League eller Europatourkvalet som gäller, och båda kan kännas som lite av ett nålsöga. Så några spelare tar säkert den här chansen att ta sig ut.

Med tanke på hur alla lyfter fram Skaftö Opens stora betydelse för svensk damgolf är det anmärkningsvärt att tävlingen i mångt och mycket står och faller med en individ. Efter att han för ett antal år sedan kom till insikt om de orättvisa förhållandet mellan tjejer och killar bestämde sig Reine Patriksson för att skapa bättre förutsättningar för tjejer att lyckas som golfproffs. Därför startade han tävlingen som i 2022 spelas för andra gången.

Med ordnat boende, specialloggade bilar som tar spelarna från A till B och med rejält med publik gör helhetsupplevelsen Skaftö Open till ett av Ladies European Tours mest uppskattade evenemang.

– Det är helt otroligt vad Reine har gjort. Den här tävlingen hade inte funnits utan Reine och så här har det nog varit ganska mycket genom åren i Golfsverige. Vi har några oerhört viktiga personer som har dragit ihop det och skapat tävlingar. Tävlingar på den här nivån kräver ett sådant engagemang och att man kan driva in sponsorer. Förbund och PGA kan hålla på med de strukturella sakerna, men att ha den här typen av personer är direkt avgörande. Reine är en stor hjälte för svensk golf och inte minst svensk damgolf, förklarar Ola Lindgren.

”Får inte vara beroende av rika föräldrar”

Som det ser ut i dag har den svenska proffstouren för tjejer Nordic Golf League i stort sett försvunnit. Den utgörs för närvarande endast av fem tävlingar, som alla ingår i LETAS (Ladies European Tour Access Series, en nivå under Europatouren).

Anledningen till att ”de vanliga” tävlingarna, som inte är LETAS, försvunnit är att man haft problem att fylla startlistorna.

Med detta sagt har det tillsatts en utredning som genomförs av en grupp där bland annat Caroline Hedwall sitter med. Också de har slagit fast att tävlingar som Skaftö Open är av enorm betydelse för talangutvecklingen och intresset bland tjejer.

– Det är jätteviktigt att vi har Europatourtävlingar i Sverige. På Scandinavian Mixed är halva fältet killar och halva tjejer, vilket innebär att inte så många kommer med, och då blir en sådan här tävling ännu viktigare för många av tjejerna, säger Hedwall.

I torsdags kväll hölls ett möte där spelarna på Ladies European Tour var inbjudna. Där meddelades det att det i framtiden ska röstas om huruvida touren ska drivas i egen regi eller slås ihop med den amerikanska LPGA-touren.

– LPGA-touren sträckte ut en hand och hjälpte till när LET var i ekonomisk kris för några år sedan. Sedan dess har det varit en pandemi som vi inte hade klarat oss så här bra igenom om det inte vore för LPGA, säger Hedwall innan hon går närmre in på hur hon anser att touren bör drivas i framtiden.

– Det ska i så fall drivas vidare som en separat tour, men sedan ska det finnas ett antal platser där man kan ta sig vidare till LPGA. Samtidigt får det inte bli som en undertour, likt Epson-touren, där det knappt finns några prispengar. På Europatouren ska man kunna spela och leva på att vara golfproffs. Det ska ge en möjlighet att tjäna så mycket att man kan skapa en grund att stå för att sedan satsa mot LPGA-touren. Det tycker jag är väldigt bra. Och det verkar som att det är i den riktningen LET vill gå.

– En golfsatsning ska inte vara beroende av hur rika föräldrarna är. Det ska finnas en chans för alla, avslutar Hedwall.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger