Eldsjälen bakom Skaftö Open: ”Vill skapa förändring”

Om det inte vore för Reine Patriksson hade Skaftö Open aldrig kommit till.

Möt eldsjälen som hjälper drömmar bli verklighet.

– Tjejerna har inte samma förutsättningar som killarna, och jag vill hjälpa till att ändra på det, säger Reine.

Utan Reine Patriksson hade vi inte haft någon svensk ”vanlig” tävling 2022 på Ladies European Tour.Foto: Göran Söderqvist.

SKAFTÖ. Han är Mr Skaftö, driver skärgårdskrogen Brygghuset med tillhörande hotell och har en whiskysamling utöver det vanliga. Strax över 3 000 flaskor från mer än 200 olika leverantörer går att hitta i hamnrestaurangen på Skaftö. Det sägs att det är en av de bästa samlingarna i Europa.

Utöver detta har nyligen dessutom öppnat Skaftö Golfhotell på golfbanan, bara ett stenkast bort.

I helgen kommer några av Europas bästa damgolfare hit. Givetvis hade det inte varit så om det inte vore för Reine.

För utöver whisky har han ytterligare en passion; tävlingsgolf.

Reine inledde sin yrkeskarriär med ett sommarjobb på Sturebaren i Fiskebäckskil. Det ena ledde till det andra och det var under tiden han drev golfkrogen på Skaftö Golfklubb, i början av 90-talet som han fick nya grannar.

Det var en händelse som skulle komma att förändra många liv.

LÄS MER: Ångesten fick Linnea Ström att spela med slutna ögon

”Enorma skillnader som måste rättas till”

Ingela Kinhult var en gammal klasskompis. Hennes make Micke var pro på klubben. Vänskap föddes och Reine blev gudfar till Markus. Markus blev golfstjärna och kom så småningom att vinna många stora tävlingar. Bland annat British Masters.

Markus hade en lika talangfull lillasyster vid namn Frida, och som 15-åring debuterade hon på Europatouren. Reine var där. Han gick ofta caddie till Frida. Det var under denna tid han såg orättvisan.

– Jag jämförde Marcus och Fridas tävlingar och förutsättningar med sponsorer och så vidare, säger Reine.

Det var ingen konstig jämförelse. Som bäst var Markus världstvåa bland amatörer. Frida världsetta.

– Jag vill inte gå in på detaljer, men skillnaderna var enorma och det måste rättas till.

Utflykterna med Frida innebar att Reine ofta fick tillfälle att umgås med landslagscoachen Fredrik Wetterstrand.

– Fredrik berättade för mig hur viktigt det är för deras utveckling med internationella tävlingar. Det behöver inte nödvändigtvis vara att det är en Europatour-tävling, men bara det finns möjlighet att mäta sig mot internationellt motstånd, och att göra det på flera olika nivåer, så att de kan ta sig vidare… Finns det inga tävlingar så utvecklas de inte. När jag fick höra det så bestämde jag mig för att starta Skaftö Open.

Tävla på hemmaplan – en viktig väg ut i världen

Genom samma landslagsäventyr lärde han också känna dagens affischnamn Linn Grant och Maja Stark. Samma vecka som Skaftö Open genomförs hade de båda kunnat spela Canadian Open på LPGA-touren. En betydligt större tävling. Men de är hemma för att inspirera morgondagens stjärnor.

2021 debuterade de båda som proffs i just Skaftö Open. Grant slutade tvåa och sedan dess har de prenumererat på segrar. Maja och Linn är i dag tourens största stjärnor.

– I dag är Emma Spitz en av de bästa amatörgolfarna i världen. Efter att ha följt henne sedan hon var 14-15 år har jag bestämt mig för att ge henne en plats i tävlingen. Jag har sett det enorma drivet som de här tjejerna har, och samma sak gäller så klart för Maja och Linn Grant. Tjejerna förtjänar sådana här tävlingar, säger Reine innan han fortsätter:

– Eftersom jag lärt känna dem så har jag också hört av mig till några av dem för att fråga om de vill komma och spela. Med detta sagt så gör Emma Spitz sin första proffstävling här, och jag vill höja ett varningens finger för henne. När duktiga tjejer tar steget över till proffslivet är de ofta farliga. Vi såg det både med Maja och Linn.

Maja Stark och Linn Grant under Creekhouse Ladies Open i fjol – när Maja vann sin första titel på Ladies European Tour.Foto: Bildbyrån

Även om Skaftö Golfklubb kanske inte är den optimala tävlingsbanan bestämde sig Reine för att skapa en Europatourtävling för killar, fast för tjejer. Det vill säga med mycket publik, med storbildsskärmar och allting runtomkring. Speciella bilar med tävlingens logga kör tjejerna från A till B.

– Spelarna har också inkvarterats hos klubbens medlemmar och hemma hos Skaftöbor, eftersom de inte har samma ekonomiska förutsättningar som killarna.

Investera i damgolfen gör större avtryck

Men det har blivit bättre. Ladies European Tours ekonomi har blivit bättre sedan man ingått avtal med LPGA-touren. Detta har gjort att antalet tävlingar under en tioårsperiod med än dubblerats och att prispengarna stigit kraftigt.

Det har gjort att vi gått från en tid då man behövde komma bland de tio främsta i en tävling för att ”få det att gå runt” till att det faktiskt går att livnära sig genom att spela på Ladies European Tour.

Precis som med LIV Golf på herrsidan har Saudiarabien också på damsidan äntrat golfvärlden. Pengar kommer från Aramco, ett oljebolag ägt av den saudiska staten.

Men vi pratar fickpengar i jämförelse till vad som stoppas in i LIV Golf.

– Vill man stoppa så in stora pengar så kan man ju vara lite smart med dem. Hade saudierna fokuserat ännu mer på tjejerna så hade det gjort mycket större avtryck. I herrgolfen finns det redan så mycket pengar att det inte är någon som bryr sig. De hade kunnat bidra till en mycket större förbättring, säger Reine innan han efter en paus avslutar.

– Aramco Series kan kännas som en investering de gjorde bara för att kunna stoppa in ännu mer i herrgolfen. Även om det säkert inte var planerat så kan det kännas så.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger