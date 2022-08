Ångesten fick Linnea Ström att spela golf med stängda ögon

Hon har en bra säsong i ryggen när vi träffas på Skaftö Golfklubb inför Skaftö Open. Vid sin sida har Linnea Ström sin tränare Ola Lindgren. Hon har valt att ”komma hem” från USA för att spela Europatour-tävlingen eftersom hennes fina spel på sistone så gott som säkrat en plats på nästa års LPGA-tour.

Men vägen dit har varit både lång och jobbig.

– Det gick så långt att jag spelade med stängda ögon, berättar Linnea Ström.

Linnea Ström på plats på Skaftö tillsammans med sin tränare Ola Lindgren.Foto: Martin Hardenberger

SKAFTÖ. Att golf är svårt är en underdrift. Kanske har det att göra med att bollen ligger still och vi har all tid i världen på oss att tänka. Det är lite som straffar i fotboll. Sinnet spelar en spratt.

Linnea Ström är en av Sveriges allra främsta golfare. I år har hon slutat bland de tio främsta i sex av de tävlingar hon spelat och vunnit en. Det gör att hon finns med i toppen av Epson-tourens totalranking och med största sannolikhet åter finns med på LPGA-touren nästa säsong.

Vi är många som saknat henne där och som förvånats över att ett tag inte ha sett henne på damgolfens största scen.

Men som sagt; golf är svårt. Det finns många exempel. Robert Karlsson drabbades för ett tiotal år sedan av så svår slagrädsla att han inte kunde dra tillbaka klubban för att starta svingen. Det tvingade honom till slut att kasta in handduken och åka hem från British Open på Royal Lytham & St Annes. Han hade bara något år tidigare varit Europa-etta.

Hjälper att prata om problem

2021 drabbades Linnea Ström av liknande ångest. Lösningen blev en något udda metod.

– Jag spelade US Open på Olympic Club med slutna ögon och blundade egentligen när jag slog hela resten av den säsongen. I efterhand kan jag känna att jag borde försökt spela med öppna ögon lite tidigare, men det hjälpte faktiskt.

Missade du aldrig bollen?

– Haha, nej, inte med järnklubborna i alla fall.

Vad sa dina kolleger?

– Det var inte så många som såg det faktiskt. Men jag minns en fotograf som tyckte jag såg trött ut på bilderna, men det var ju för att han tog bilderna precis efter slagen, när jag började öppna ögonen för att se vart den tog vägen.

– I början tyckte jag det var jobbigt att prata om det, men sedan har jag kommit fram till att det faktiskt hjälper. Det avdramatiserar det hela.

Spelar golf med glädje nu

Ångesten kom av en rädsla för vart bollen skulle ta vägen. Det förstörde svingen. Givetvis påverkade det resultaten. Men sakta men säkert har Linnea Ström hittat tillbaka och under säsongen har hon presterat flera fina resultat både på Epson-touren (en nivå under LPGA-touren) och på Europatouren.

Med tanke på flera av de svenska kompisarnas fantastiska resultat det senaste 12 månaderna går Ström under Skaftö Open aningen under radarn.

När vi träffas är det tydligt att hon utstrålar glädje snarare än rädsla. Det är bra när man spelar golf.

– Formen känns bra. Jag har tävlat ganska mycket nu på slutet och det känns skönt att vara hemma. Det ger mig möjligheten att stämma av grunderna tillsammans med Ola, säger Linnea som kanske har lite av en hemmaplansfördel.

– Vi har familjevänner som bor precis intill drivingrangen och jag bor hos dem den här veckan. Jag är uppväxt i Göteborg och vi har tillbringat många midsomrar här, så jag känner till banan väl. Men det känns nästan lite konstigt att tävla här. Det ska bli kul!

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger