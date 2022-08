Kollegerna ger upp hoppet om Phil Mickelson: ”En vilsen själ”

Tourkollegerna har gett upp hoppet om Phil Mickelson.

I en intervju med Fire Pit Collective säger Davis Love III så här.

– Vi har försökt så mycket vi kan, och tillslut måste även vi gå vidare med våra liv.

Två män med olika åsikter: Phil Mickelson och Davis Love III.Foto: Shutterstock och TT

Proffsgolfen har sedan länge delats upp i två läger. De som är för och de som är emot den Saudibackade LIV-touren.

I veckan drar PGA-tourens FedEx-slutspel i gång och parallellt med den en rättstvist där några av LIV-spelarna ställer PGA-touren inför rätta, eftersom de stängts ute från tävlingarna. Talor Gooch, Matt Jones och Hudson Swafford vill tvinga sig tillbaka till touren.

– Trots att spelarna visste att de bröt mot våra stadgar och skulle bli avstängda gick de över till LIV, vilket har gett dem hundratals miljoner dollar, skriver PGA-touren i sitt försvar och adderar att spelarna ”både vill ha och äta kakan”.

”Han är en vilsen själ”

PGA-touren har tagits i försvar av många av spelets största. Tiger Woods uttryckte sitt försvar under sommarens British Open och i dagarna har även den tidigare Ryder Cup-kaptenen och majorvinnaren Davis Love III vädrat sina åsikter. I en intervju med The Fire Pit Collective gå han till attack mot Phil Mickelson. Mickelson är en av hjärnorna bakom LIV-tourens upplägg.

– Phil har marknadsfört golfen på ett fantastiskt sätt och under många år spelat rollen som golfens superhjälte. Men tyvärr är det så att de ryktena de viskats om i bakgrunden nu kommit ut mer publikt.

– Han har också under längre tid utmanat PGA-tourens stadgar och regler. Men man ska också komma ihåg touren är vad som gjort Phil känd och vore det inte för systemet så hade han inte varit där han är i dag, i golfens hall of fame.

– Han är en vilsen själ just nu. Han har många vänner, som mig själv, som försökt hjälpa honom. Inte gällande LIV och inte kring golf, men kring Phil Mickelson. Nu är det tragiskt att ingen av oss kan få honom att svara i telefon. Vi har försökt så mycket vi kan, och tillslut måste även vi gå vidare med våra liv.

Uppskattar Dustins ärlighet

”Ryktena de viskats om” är främst Mickelsons ekonomiska bekymmer. I Allan Schipnucks omskrivna biografi om Mickelson kan man bland annat läsa om Mickelsons spelberoende och hur han förlorat mer än 400 miljoner kronor.

– Alla har olika anledningar att gå till LIV, och för Phil handlade det enbart om pengar. För Dustin Johnson var det annorlunda, han nådde ett nummer där han kände att han kunde ”segla i väg i solnedgången”. Jag pratade med Dustin innan första LIV-tävlingen i London och han var helt ärlig mot mig, det har jag inga problem med.

Använder LIV för att förändra PGA-touren

Phil Mickelson har i den ovan nämnda biografin berättat om hur och varför han var med och utvecklade LIV-touren.

– Saudierna är skrämmande människor att ha att göra med. Vi vet att de mördade [Washington Post-journalisten] Khashoggi, har en hemsk inställning till mänskliga rättigheter, och avrättar homosexuella.

– Varför funderar jag ens över att involvera mig med dem när jag har den vetskapen? För att det kanske ger mig min enda chans att påverka hur PGA-touren fungerar, säger han i boken.

