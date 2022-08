KRÖNIKA: British Open – en chans glömma politik och pengar

British Open på Muirfield. Det blir inte mycket bättre.

När tjejerna i helgen spelar om europeisk golfs finaste pokal får vi äntligen möjlighet att glömma kaoset som håller på att förstöra proffsgolfen.

Linn Grant är en av sex svenskor som spelar British Open på Muirfield.Foto: Christer Höglund, TT

De senaste veckorna månaderna har proffsgolfen präglats av politik. LIV-spelare som valt att lämna touren för suadiska pengar stämmer PGA-touren för att få både ha och äta kakan. Efter att ha vänt sina vänner ryggen vill de spela på båda tourerna. Smaklöst kan tyckas. Dessutom säger LPGA att de tar emot eventuella samtal från LIV om de skulle vilja satsa på damgolfen. Paradoxalt med tanke på kvinnors rättigheter i Saudiarabien, menar några av damtourens största stjärnor. Där har du de senaste ingredienserna i den soppa proffsgolfen för närvarande befinner sig i.

Man börjar bli avtrubbad inför golfpolitiska nyheter som avlöser varandra på löpande band.

Nyheter som smutsar ner ett spel vars hela identitet bygger på värdegrunder.

LÄS MER: Intervju – hon var första kvinnliga medlem på Muirfield

Skönt att fokus flyttas till banan

Därför är det otroligt skönt att i helgen få koncentrera sig på vad golf egentligen ska handla om, det som sker på banan. Världens bästa tjejer gör för första gången upp på en av vår sports mest ikoniska banor; Muirfield, ett av de både mest rättvisa och svåraste test golfen kan erbjuda.

Linksgolf, spelet på sandmark som naturen format, och som sedan urminnes tider fått människor att vallfärda till några underbara öar där det mest regnar och blåser.

Golfklubben på Muirifelds bana, The Honourable Company of Edinburgh Golfers, har existerat sedan 1744. I deras klubbhus finns de allra första golfreglerna som skrivits. Och British Open har tjejerna sett på TV sedan de var knattar. Även om prissumman är den största i tävlingens historia, mer än 20 procent större än i fjol, är det andra saker än stålarna som utgör den huvudsakliga motivationen. Det är så idrott och sport ska vara. Tankarna går tillbaka till de proffsfria olympiska spelen och frågor om det var bättre förr, innan resultaten blivit så viktiga att de slet sönder idrottarens moraliska kompass.

Tillbaka till innan pengar fick individer att bryta kontrakt och blunda för mänskliga rättigheter.

Tillbaka till själva anledningen till att de utövar sporten.

Pengar är boven till mycket. Och i dessa tider förstår man i större utsträckning varför golfen fungerade som den gjorde fram till runt 1930. Då var proffsgolfen inte var rumsren utan snarar något fult, och de som livnärde sig på spelet tilläts inte i klubbhusen. Kanske insåg man då pengarnas effekt på golfarens beslutsfattande.

LÄS MER: Women’s British Open för första gången på Muirfield

Därför ska du bänka dig framför TV:n

Under rådande klimat tar proffsgolfen stor skada. Spelet hamnar i ett ljus som inte alls rimmar med de värdegrunder och fundament som spelet verkligen bygger på, och värre blir det så klart för varje dag soppan fortsätter. Det går att argumentera för att anledningen till att Saudi-backade LIV betalar så mycket pengar till sina spelare är just för att få uppmärksamheten.

Ju mer det pratas och skrivs desto mer har de lyckats. Då blir de starkare medan vad som så många under så lång tid jobbat hårt för att bygga upp försvagas.

Framtiden är oviss och något att oroa sig för.

Och det bästa vore kanske till och med en renässans för amatörgolfen.

I alla denna ovisshet är det så otroligt skönt och befriande att i helgen få fokusera på vad spelet golf egentligen handlar om.

I British Open står sporten i fokus, kärnvärdena som spelet bygger på och möjligheten att skriva historia, att få ditt namn inristat i den där pokalen du drömt om sedan du började spela golf.

Äran snarare än pengarna.

Därför hoppas jag att många bänkar sig framför TV:n i helgen och låter sig översköljas av vad spelet golf verkligen står för.

