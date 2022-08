Ingrid Lindblad kvalade in till Women’s British Open

Anna Nordqvist är regerande mästarinna.

Men det finns en annan svenska som kommer lika glödhet in till veckans Women’s British Open på Muirfield.

Efter succén i US Open kvalade amatörgolfaren från Ringenäs även in till årets sist major.

Succéamatören Ingrid Lindblad på plats på Muirifeld.Foto: Christer Höglund, TT

Det var i måndags som Ingrid Lindblad på North Berwick West Links, en kort bilfärd från Muirfield, kvalade in. Men det är inte första gången hon spelar tävlingen. Trots att Lindblad endast är 22 år gammal har hon vid två tillfällen tidigare spelat tävlingen (2019 och 2021). Då har det dock slutat med missade kvalgränser.

Bästa amatör i US Open – kan hon göra det igen?

I US Open tidigare i år var Lindblad med i toppen hela vägen in i slutet och fick ett kvitto på att hon kan hävda sig på yppersta nivå. Hon landade till slut på 11:e plats.Det gör att hon säkert har siktet inställt på att denna gång spela samtliga fyra rundor.

Formen går inte heller att klaga två. I kvalrundan på North Berwick gjorde Lindblad inte en enda bogey och skrev så småningom på ett scorekort om 66 slag.

– Det hjälper när man inte missar en enda putt inom tre meter. Puttern har varit snäll mot mig på sista tiden, sa Lindblad efter rundan.

22-åringen rankas för närvarande som världens näst bästa amatör. Hon blev bästa amatör i US Open. Lyckas hon med samma bedrift i British Open kan det ännu en gång leda till en framskjuten placering.

