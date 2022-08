Lindsey var första kvinna i ”The Honourable Company”

Hon var en av de första två kvinnorna att väljas in i världens äldsta och kanske mest konservativa golfklubb; The Honourable Company of Edinburgh Golfers.

Under ett besök på Muirfield fick vi chansen att spela 18 hål med Lindsey Garden.

Lindsey Garden går av Muirfields andra green. Lindsey var klubbens första kvinnliga medlem. På torsdagens spelas Women’s British Open för första gången på banan.Foto: Privat

Lindsey Garden är advokaten som kämpar för barns rättigheter. Hon är tvåbarnsmor och passionerad golfare; medlem på både Gullane och North Berwick. Och så sedan 2019 även i The Honourable Company of Edinburgh Golfers.

Golfen är en enorm del av hennes liv.

Och så har det alltid varit.

1991 jobbade hon som caddie. Hon var då en av få kvinnliga sådana, och bar bagen åt den erkänt bångstyrige australiensaren Wayne ”Radar” Riley som senare blev kommentator i Sky Sports.

Tillsammans vann de Australian Open.

– Det var inte jag som vann. Lindsey vann den tävlingen åt mig, har Wayne senare förklarat.

– Jag spelade fantastiskt, men när vi gick ned längs det 15:e hålet hade jag inte satt en enda putt finaldagen. Nu hade jag precis slagit upp bollen till några meter och jämrade mig över vad som jag trodde skulle bli en ny missad putt. Då sa Lindsey till mig ”får du inte ut huvudet ur arslet så kommer du inte att vinna”. Lindsey är inte den som svär, så det var starka ord för att komma från henne.

Wayne sänkte putten och resten är historia.

LÄS MER: Women’s British Open för första gången på Muirfield

”Ser mig inte som en banbrytare”

Hon är själv duktig golfare och innan utflykten med ”Radar” hade Lindsey tillsammans med den blivande Solheim Cup-kaptenen Catriona Matthew representerat det skotska amatörlandslaget. När vi ger oss ut på Muirfields mytomspunna bana säger hon sig spela oftare än bra. Men när vi jag henne svinga råder det ingen tvekan om att hon fortfarande kan.

– Det finns de som frågar mig varför jag ville gå med i The Honourable Company. Men jag svarar en motfråga ”varför skulle jag inte vilja vara en medlem på en av världens bästa golfbanor? säger hon.

– Banan i sig var det första i min tanke när jag fick förfrågan om att gå med. Jag får också ofta frågan om jag ser mig själv som en banbrytare och det gör jag absolut inte. Däremot så har jag två döttrar och säger alltid åt dem att de ska ta vara på de chanser som ges i livet.

På Muirfield hittar vi världens äldsta golfklubb; The Honourable Company of Edinburgh Golfers. Klubben grundades redan 1744.Foto: Scotland Where Golf Began

När man på Muirfield 2016 röstade emot att ta in kvinnliga medlemmar ledde det till ramaskri och kritik från alla världens golfhörn. Man fråntogs också möjligheten att stå värd för The Open.

Secretary Stuart McEwen hade varit drivande att få igenom förslaget och för honom var det en personlig förlust. Direkt iscensatte han ett nytt försök och ett år senare röstades det igen.

Nu vann förslaget med 498 mot 123 röster.

”Handlar inte om symbolism”

50 kvinnor skulle in i klubben, och det skapades en ”fast track” för de första 12.

För att bli medlem i The Honourable Company ska man först nomineras och sedan via brev rekommenderas av fem tidigare medlemmar. Det ska också finnas tid för de som vill motsätta sig förslagen. Det är en process som vanligtvis tar flera år. Men nu gick det undan – och mindre två år efter att Lindsey föreslagits som medlem röstades hon in i klubben.

– Det som är riktigt trevligt med en sådan här process är att man lärt känna så många när man väl blivit medlem, säger Lindsey och fortsätter:

– Det finns de som tycker det tar för lång tid, men man får träffa så många snälla och intressanta människor längs med vägen och det är faktiskt väldigt trevligt.

På Muirfield spelar medlemmarna endast foursome. Vi fick chansen att spela med secretary Stuart McEwan och klubbens första kvinnliga medlem Lindsey Garden.

Förändring tar tid. Inte minst på en plats som Muirfield, där hela alltet bygger på traditioner.

I dag är kvinnor på klubben redan lika självklart som män.

– Det har varit otroligt lyckat på alla sätt och vis. Det här är människor som bidrar med så otroligt mycket till vår klubb, både i egenskap av golfare och vilka de är som individer, säger Stuart innan han berättar att man hoppas ha 20 kvinnliga medlemmar i klubben innan man står värd för Women’s British Open i augusti.

– Normalt sett tar processen att bli medlem i The Honourable Company ungefär sju år. Men det här handlade inte om symbolism utan om att ta sig an vad klubben hade röstat för.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger