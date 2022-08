Damerna för första gången välkomna till världens äldsta golfklubb

På torsdagen skrivs golfhistoria. Då spelar damer för första gången ett mästerskap på anrika Muirfield.

– Jag förväntar mig ett tufft test och typiskt British Open-väder, säger försvarande mästarinnan Anna Nordqvist.

Anna Nordqvist är en av bara två spelare som vunnit samtliga av R&A:s mästerskapstitlar för damer; Girl’s Amateur, Women’s Amateur, Women’s British Open. När den senare nu för första gången avgörs på anrika Muirfield tillhör hon så klart favoriterna.Foto: Christer Höglund /TT

Women’s British Open spelas för första gången på Muirfield. Arrangören The Royal & Ancient är överlyckliga kring hur klubben The Honourable Company of Edinburgh Golfers gått från att vara ”en konservativ gubbklubb” till att ta sig an tävlingen med öppna armar.

”Oförsvarligt” benämnde First Minister Nicola Sturgeon att klubben 2016 röstade emot att ta in kvinnliga medlemmar. Ett år senare blev det annat ljud i skällan när de tog in 20 kvinnor och kort senare meddelade sin vilja att stå som värdbana för Women’s British Open. Karen Myers, kommunikationsdirektör på The R&A:

– Hur klubben hanterat tävlingen säger allt. De har tagit sig an den här uppgiften på ett sätt som gjort oss extremt glada och stolta, och de delar våra känslor.

– Mer än 200 medlemmar har anmält sin vilja att arbeta som volontärer.

Traditioner och historia lyfter tävlingen

Grundad 1744 är The Honourable Company of Edinburgh Golfers världens äldsta golfklubb, och banan där de huserar, Muirfield, är av de exklusivaste och svåraste att få en starttid på. Med detta sagt är klubbhuset en plats dit långt ifrån alla är inbjudna. Men under Women’s British Open är situationen en annan. Spelare och deras familjer är välkomna in i den pompösa byggnaden.

– Historien är något förflutet, och nu rör vi oss alla framåt, säger Myers och fortsätter:

– Sedan är det så att traditionerna och historien som är förknippat med The Honourable Company verkligen lyfter fram allt det fantastiska i vårt spels arv.

Nordqvist: ”Största du kan vinna”

Som grädde på moset har prissumman i årets Women’s British Open höjts med tio miljoner kronor sedan Anna Nordqvist vann på Carnoustie i fjol, till strax under 70 miljoner. Man räknar med 35 000 åskådare, vilket är 20 procent mer än då. Många av dem kommer så klart för att se den regerande mästaren.

– Som titelförsvarare blir det lite mer media, det blir presskonferens och jag kommer förmodligen att gå med hon som vann British Amateur i år. Det blir lite mer, men å andra sidan så är det en fantastisk ära att vara regerande mästarinna och kliva upp på första tee och ha den äran. Så jag ser fram emot det och tycker inte att det ger någon mer press utan bara lite mer jobb.

– Jag har vunnit British Open. Det är det största du kan vinna som europé och det är jag otroligt stolt över. Bara att veta att jag har mitt namn på bucklan kommer att vara en stor ära.

Nordqvist har sällskap av Madelene Sagström och ytterligare fyra svenskor; Maja Stark, Linn Grant och Johanna Gustavsson. De ligger för närvarande etta, tvåa och trea på Europatourens totalställning. Ingrid Lindblad lyckades kvala in

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger