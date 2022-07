Det ryktas om att det blir Luke Donald som tar över Ryder Cup-kaptenskapet efter det att Henrik Stenson gått till LIV-touren och därmed fått sparken.

Om han utnämns säger sig engelsmannen fullfölja uppdraget.

– Om jag får kaptensjobbet kommer jag stå fast vid mitt ord och fullfölja det. Jag hade inte gjort en Henrik.

Ord och inga visor från Luke Donald.Foto: TT

Redan i samband med att turerna kring Henrik Stenson tog fart under The Open-veckan i St Andrews kunder vi rapportera att Luke Donald var påtänkt som svenskens efterträdare. Nu viskas det allt mer om engelsmannen.44-åringen ska enligt The Telegraph vara så gott som klar för jobbet.

– Vilken fantastisk ära det varit att representera Europa som spelare och jag skulle älska att bli kapten. Det skulle också vara en stor ära, säger Luke Donald innan han riktar en rejäl känga mot sin företrädare Henrik Stenson.

– Jag blev förvånad över att han visade intresse om hans plan var att gå till LIV. Jag hatar att prata om rykten, men ryktena sa att han hade varit i kontakt med den rivaliserande touren och han var väldigt intresserad. Och jag tror att alla visste det. Europatouren visste det och de tog uppenbarligen hans ord på att han inte skulle göra det. Vi måste alla underteckna en klausul eller kontrakt som säger att vi inte kommer att ha något att göra med LIV. Jag är besviken.

”Kommer stå fast vid mitt ord”

Att likt Stenson hoppa på uppdraget att leda Europas lag för att sedan vända uppdraget ryggen är inget som är aktuellt för Donald. Faktum är att Donald redan blivit tillfrågad om att gå till LIV-touren, men avböjt.

– Om jag får kaptensjobbet så kommer jag stå fast vid mitt ord och fullfölja det. Låt mig säga så här, jag skulle inte göra en Henrik.

Blir Luke Donald Europas näste kapten väntas han behålla de vicekaptener Henrik Stenson utsett sedan tidigare; Thomas Björn och Edoardo Molinari.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger