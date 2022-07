Fem reflektioner efter Evian Championship: Grant, Sörenstam, Saudi och Ryder Cup

Årets näst sista major är avklarad.

Brooke Henderson drog det längsta strået i Evian Championship.

Nedan följer fem observationer efter den gångna tävlingsveckan.

De handlar om Linn, Annika, Anna, Henrik, Jens, Robin, Marcus, Saudi och Ryder Cup.

Till vänster: Linn Grants succésäsong fortsatte i de franska alperna. Inför stundande British Open är hon vår formstarkaste svenska. Till höger: Henrik Stenson kort innan han presenterades i svensk golfs hall of fame. Då bjöd han på en intervju om bland annat Ryder Cup. Frågan är om han visste då vad vi vet i dag.Foto: Bildbyrån

Linn Grant glödhet inför British Open

Women’s British Open spelas i år på Muirfield, bara runt hörnet från det North Berwick där Linn och hennes farfar James vunnit amatörtitlar med 49 års mellanrum. Så familjen trivs i regionen East Lothian. Vad som talar än mer för att det ska gå bra för Linn Grant när British Open om knappt två veckor går av stapeln är att hon i den gångna helgens majortävling i Frankrike avslutade med strålande spel. Grant gick sju slag under par den sista dagen och blev bästa svenska med en delad åttondeplats. Det var hennes första topp 10-placering i en major.

British Open spelas den 4-7 augusti.

Sveriges största stjärnor har saudikopplingar

Ingen kan ha missat att Henrik Stenson valde LIV-touren och saudiska pengar före hedersuppdraget som Ryder Cup-kapten. Men vad som gått lite under radarn är att även den största svenska damstjärnan Anna Nordqvist gjort liknande val. I vintras kritiserades hon hårt av Amnesty för att bära det Aramcos logga på kepsen, ett oljeföretag ägt av den saudiska staten. Under Evian Championship bar hon även GolfSaudis logga på ärmen, och detta kan så klart inte tolkas på annat sätt än att majoriteten av hennes sponsorintäkter kommer från regimen.

Samtidigt; vem handlar inte med Saudiarabien numera? Sverige har gjort vapenaffärer med landet i flera decennier. Det är dock intressant hur landet tar över mer och mer av golfvärlden.

Som grädde på moset har LPGA-bossenMollie Marcoux Samaan sagt att hon, om den saudifinansierade herrtouren LIV skulle kontakta henne om ett framtida samarbete tourerna emellan, är skyldig att lyssna till erbjudande.

Ljus i blågula mörkret på herrsidan?

Trots nackbesvär var Jens Dantorp den svensk som inledde finalvarvet i bäst position. Men när Cazoo Classic var avklarat hade han fått se sig passerad av både Robin Petterson och Marcus Kinhult. Det betydde att tre svenskar slutade bland de tio främsta på Hillside Golf Club (tvärs över gatan från The Open-banan Royal Birkdale).

Kanske är det så att vi efter några år med magra resultat äntligen ser ljus i tunneln också på herrsidan.

Vann Cazoo Classic gjorde Richie Ramsay.

Annika tvåa i Senior LPGA Championship

Annika Sörenstam fick se sig slagen av den gamla rivalen Karrie Webb när Senior LPGA Championship avslutades under söndagen.

– Jag tror att Annika försökte spela ner vår rivalitet även om jag kände att den verkligen existerade, säger Webb och blickar tillbaka på de båda stjärnornas storhetstid.

Annika berättar att LPGA hade en reklam där Webb slog bollar med hennes ansikte på.

– Och sedan hade hon en vodoo-docka där hon tryckte in nålar i mig. Och jag hade så klart alltid koll på henne. Jag tänker ofta tillbaka å den tiden. Det var bra för spelet och definitivt bra för oss att pusha varandra.

Kanske var det också på grund av den intensiva drabbningen som Sörenstam, ordförande i internationella golfförbundet, inte gått att nå för kommentarer gällande proffsgolfens framtid.

Vad händer med Ryder Cup-kaptenen?

Givetvis är det kul att få vara först med en internationell nyheten. För redan förra söndagen avslöjade vi efter många redaktionella diskussioner att Henrik Stenson skulle ta steget över till LIV och därmed också bli lav med Ryder Cup-kaptenskapet.

Här är den första texten på ämnet, som vi släppte redan samma dag som The Open sparkades igång.

Och här är den andra – själva avslöjandet.

Brittiska medier hängde på. Några av dem creddade. Andra inte. Flera svenska mediehus valde sedan att hänvisa till de brittiska, vilket föreföll aningen anmärkningsvärt.

Oavsett så sa kontakter på plats i St Andrews till mig att engelsmannen Luke Donald satt hemma med telefonen högsta hugg, redo att bli ta sig an rollen som Europas Ryder Cup-kapten. Sedan dess ska Thomas Björns namn åter ha kommit på tal, då Ryder Cup Europa nu vill ha så lite dramatik som möjligt runt laget. Thomas Björn ledde Europa till seger så sent som 2018 och hade sedan tidigare utsetts till vicekapten av Henrik Stenson.

