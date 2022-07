THE OPEN-KRÖNIKA: Detta var precis vad golfvärlden behövde

Sällan har jag blivit så glad av att se en golftävling.

När The Open Championship avgjordes i golfens vagga St Andrews var det goa gubbar som bjöd på en show vi sent ska glömma.

Det var en tävling som hade allt – och var precis vad golfen behövde.

ST. ANDREWS. Stämningen var elektrisk. Luften stod stilla. Kvicksilvret alldeles för högt i termometern för att vara i Skottland. I golfens vagga hängde supportrar från husfönster för att få en glimt av den första utslagsplatsen. På läktaren klättrade på varandras axlar för att följa vad alla trodde skulle bli en lika elektrisk duell.

De tillresta norrmännen var många och hoppades få sin första mästare. Britter som avgrundsvrålade ”Rooory!” var ännu fler.

De fick en tävling de sent ska glömma.

Men med fel hjälte.

Betyder ännu mer i St Andrews

Det är många som fnyser åt att Bobby Jones en gång ska ha yttrat orden ”ditt CV är inte komplett förrän du vunnit The Open i St Andrews”. Många av spelets allra bästa har misslyckats med den bedriften, men när man väl är här och upplever stämningen så förstår man varför han sa som han sa.

Rory McIlroy bodde under veckan på Rusack’s Hotel, beläget ganska exakt sju meter från 18:e fairway.

– Jag försöker bara uppskatta vilken otroligt fin chans jag har att vinna The Open på St Andrews. Det är ju det man alltid drömt om, och nu ska jag göra allt jag kan för att förverkliga drömmen, sa Rory när han kvällen innan avgörandet pratade med pressen.

Sedan gick han upp på sitt rum och blickade säkert både en och två gånger ut över den där marken där 30 mästare korats innan honom.

Bobby Jones. Arnold Palmer. Jack Nicklaus. Tiger Woods.

Det hade gått åtta år sedan han vann The Open senast, då på Royal Liverpool. Men Liverpool är inte St Andrews.

Var det äntligen dags för Rory? Eller ville han för mycket?

Golf avgörs mellan öronen

Samme Bobby Jones som pratade CV och St Andrews har också sagt att det viktigaste avståndet i golf är det mellan dina öron. Det är där tävlingar avgörs.

Tiger Woods har vunnit två gånger i St Andrews och efter sitt tårfyllda avsked till årets tävling var han inne på samma sak.

– Det går inte att forcera. Spela strategiskt och ta vara på chanserna när de dyker upp.

Under lördagen sänkte Viktor Hovland varenda putt han tittade på. Det var det som gav honom chansen. Men efter att på söndagen ha misslyckats med att ta vara på birdiechanser på hål 1, 2 och 3 kom treputten och därmed bogeyn på fyran.

I takt med att läget blev allt mer prekärt blev också Hovlands förberedelser mer omständiga och när han gick igenom en hel aim point-lektion för att sänka enmetersputten för par på sjuan kändes en seger och norsk idrottshistoria avlägsen.

Hoppas de får vara frontfigurer under många år

Om golfgudar och demoner denna dag vänt sig mot den goa ”gutten fra Oslo” så var de desto snällare mot surfaren från Brisbane.

En dag tidigare hade mannen med den karakteristiska hockeyfrillan tappat tre slags ledning till att ligga fyra bakom. Då hade just puttningen satt käppar i hjulet.

Men nu var den glödhet och tack vare fem raka birdies på hål 10-14 snodde han ledningen från McIlroy.

Smith sänkte puttar på löpande band. Men reagerade knappt. Stenansiktet bekräftade vad vi alla kände. Det är detta vi kallar zonen.

Det var uppenbart att Smith njöt av ögonblicket. Både att vara i St Andrews och att ha chansen att vinna golfens mest historiska tävling. Tidigt i veckan såg jag honom nämligen svepa pint efter pint på North Street.

Men framförallt trivdes han på den hårda snabba golfbanan, som måste ha fört tankarna till uppväxten och golfbanorna ”down under” och kreativiteten man måst använda sig av där.

Precis vad golfvärlden behövde

28-åringen var i sitt esse, svarade för en av de mäktigaste slutspurter vi sett och tangerade Henrik Stensons British Open-rekord.

Inte ens när Cameron Young slog upp sin drive på green och med en eagle tvingade Smith att göra birdie lät han sig stressas.

Men det som jag uppskattar allra mest med Cam Smith är, precis som med Hovland och McIlroy, hur de trots sin stjärnstatus fortfarande är väldigt jordnära människor som är lätt att hålla en tumme för.

Om den här trion även framöver får vara golfens frontfigurer, då ser framtiden ljus ut.

290 000 åskådare besökte St Andrews för The Open. Det 150:e mästerskapet hade allt de kunde önska sig. Och det i ett läge där en hel golfvärld verkligen behövde det.

