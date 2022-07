Här gör Shane Lowry eagle – på två hål i rad

En eagle hör inte till vanligheten för de flesta av oss.

Shane Lowry lyckades under lördagen – på två hål i följd.

Foto: Bildbyrån

ST. ANDREWS. Han vann British Open 2019 på Royal Portrush och var med i Ryder Cup i fjol.

Men inte ens Shane Lowry gör eagle två hål i rad särskilt ofta.

Men under lördagens spel på St Andrews Old Course lyckades irländaren med bedriften.

Eagle på både hål 9 och 10 gjorde att han for som en raket upp på resultatlistan.

LÄS MER: Här hittar du allt om The Open

Se slagen nedan.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger