Tigers tårar – grät på 18:e fairway

Två gånger har han vunnit på St Andrews Old Course.

Men det blir inte en tredje. Den 150:e upplagan av The Open var en mardröm från start till mål för Tiger Woods. Ikonen missade kvalgränsen, och när han tackade publiken föll tårarna längs hans kinder.

– Ovationerna är något jag aldrig kommer glömma, säger han.

Foto: Bildbyrån

ST ANDREWS. Han gjorde bejublad comeback när US Masters gick av stapeln i våras. Redan då berättade 46-årige Tiger Woods om sin favoritbana och drömmarna om att spela sommarens The Open.

Men tävlingen kom att utvecklas till en mardröm för golfikonen. Hans första slag på torsdagen såg perfekt ut, men stannade i en uppslagen torva. Därifrån slog han ned sin boll i vattenhindret innan green och gjorde dubbelbogey.

Därefter bara fortsatte eländet för Tiger Woods som kom in på hela sex slag över par.

– Spelare har kommit tillbaka från sådana underlägen förut, sa han efter sin runda.

Men så mycket bättre blev det inte. Fredagens spel påminde om torsdagens och det stod snabbt klart att tidernas kanske bäste golfare inte skulle få vara med och spela när tävlingen avgörs i helgen.

Han avslutade också med en missad kort birdieputt.

– Jag önskar att jag fått ett bättre läge på första hålet den första dagen. Sedan bara fortsatte det på samma sätt. Jag lyckades inte vända på det, säger Woods.

Tårarna på 18:e fairway

Det har spekulerats i om besöket i St Andrews innebär sista gången Woods spelar denna golfens äldsta tävling. I början av veckan fick han frågan ifall detta skulle bli hans avskedsföreställning. Woods svarade med ett avvisande skratt.

Faktum kvarstår dock att Woods inte blir yngre. Samtidigt spelas bara The Open vart femte år på St Andrews. På grund av pandemi och 150-årsjubileum har det gjorts en del rockader och det spekuleras nu i om tävlingen återvänder 2027 eller möjligtvis 2030. När det än sker lär Woods vinka farväl till den skotska golfpubliken mer som en uppvisningsgolfare än någon som kan utmana om titeln.

Kanske var det med den vetskapen han med tårar i ögonen denna gång tackade publiken för årets tävling.

– Ovationerna jag fick på sista hålet var något jag aldrig kommer glömma. Jag vet att jag kommer spela British Open igen, men jag vet inte om jag kommer kunna mäta mig med de bästa. Och på den här banan, det är många år dit.

– Jag grät ett par tårar. Och jag är ingen som gråter särskilt ofta. Förståelsen och respekten folk visade var väldigt rörande.

Kommer återvända till St Andrews

När han mötte pressen efter fredagens runda kom givetvis frågan om framtiden.

– Jag har ingenting planerat.

– Det är svårt bara att gå och spela 18 hål. Folk förstår inte hur mycket jobb jag måste lägga ned innan och efter. Jag är otroligt glad att jag kunnat genomföra tre majortävlingar i år.

Men St Andrews kommer Woods återvända till. Oavsett om det handlar om tävling eller ej.

– Jag har blivit utsedd till hedersmedlem av The Royal & Ancient Golf Club och har ett skåp i omklädningsrummet. Det känns fint. Dessutom gör medlemskapet att jag kan boka en starttid.

