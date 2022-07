Stenson rivstartar andra rundan – kämpar för att klara kvalgränsen

Henrik Stenson har fått en smakstart på den andra rundan av British Open.

Fyra birdies på fem hål har gjort att han i skrivande stund är på rätt sida kvalgränsen.

ST ANDREWS. Efter en svag första runda på tre slag under par var det gasen i botten som gällde dag två för Henrik Stenson. Och med siktet inställt på att klara kvalgränsen och får vara med under helgens avgörande rivstartade svensken den andra dagens spel.

Efter några inledande par gjorde han birdies på hål 5, 6, 8 och 9.

Han gick därmed från att totalt vara tre slag över par till att vara ett under och på rätt sida kvalgränsen.

Texten uppdateras löpande.

