Fyra ”dolda pärlor” att spela när du är i St Andrews

Kanske är du i St Andrews för att se The Open.

Kanske planerar du höstens golfresa.

Här tipsar jag dig om fem dolda pärlor jag spelat under detta besök i golfens vagga.

Golfens bästa spelare gör i dagarna upp på spelets mest historiska mark. Både innan och under tävlingen har jag sprungit på mängder av svenskar.

Men det är en sak att titta på golf och en annan att spela.

Få åker hit utan klubbor, och därför kan det vara på sin plats att dela med sig av några tips!

Crail Golfing Society

På Crail finns massor av golfhistoria, men också en helt härlig linksbana med underbara vyer. Här är 13:e hålet. En kort par trea som måste ses som lite av ett signaturhål.

Avstånd från St Andrews: 10 minuter i bil

Greenfee: 120 pund, maj-september

Kommentar: Världens sjunde äldsta golfklubb hittar du bara ett stenkast från St Andrews. Här finns två 18-hålsbanor där Balcomie är den bättre. Banan är kort och lite märklig, men samtidigt väldigt rolig att spela. Många av hålen är korta, och som långtslående kan du nå upp på green på många av par fyrorna. Utsikten är dessutom helt underbar, och du kan se havet från vartenda hål.

Dumbarnie Golf Liks

Dumbarnie är både modern och spektakulär, men inte nödvändigtvis så svår som andra nya banor. Ett alternativ som jag tror många kommer uppskatta att besöka i framtiden.

Avstånd från St Andrews: 20 minuter i bil

Greenfee: 270 pund

Kommentar: I Svenska Golfmagasinet omskrev vi Dumbarnie som ”new kid on the block” och en bana vi verkligen ville spela. Söndagen innan The Open drog igång var den dagen kommen, och vi blev verkligen inte besvikna. Detta är en modern och storslagen linksbana som sträcker sig över stora ytor. Utsikten över havet är underbar samtidigt som banan inte är så svår som exempelvis St Andrews Castle Course. Banan var stängd i maj månad på grund av dåliga greener. Nu har man fått ordning på det igen även om det rullar en aning trögt.

Lundin Links

14:e hålet kallas ”perfection”. Inte bara för sin egen skönhet utan för att du härifrån kan se vartenda hål på Lundin Links. Till höger om muren ligger grannklubben Leven.

Avstånd från St Andrews: 25 minuter i bil

Greenfee: 120 pund

Kommentar: 25 minuter från St Andrews (kanske mindre under andra veckor) hittar vi Lundin Links och grannklubben Leven Links. Båda två är klassiska och stenhårda linksbanor. Här har det spelats golf sedan 1868. Då delade klubbarna banan. Lundin hade sitt klubbhus i den östra änden och Leven ii den västra. Men till slut kunde man inte längre hålla sams och marken delades på mitten. Det märks en aning i dag då några av hålen spelas bort från havet. Allt som allt är det en underbar upplevelse och några av de mest välspenderade punden i Fife.

Musselburgh Links

Musselburgh må både vara gammal och kort, men se upp för bunkrarna!

Avstånd från St Andrews: 1 timme i bil

Greenfee: 18 pund

Kommentar: Jo, du läste rätt. Det kostar inte mer än 18 pund att spela världens äldsta golfbana. På Old Musselburgh Links har det spelats golf i hela 350 år och man jubilerar alltså samma år som The Open firar 150. The Honourable Company of Edinburgh Golfers huserade en gång i tiden på Musselburgh och The Open har spelats här sex gånger.

Banan är kort, stenhård och spelas med fördel med hickoryklubbor. Vi pratar också bara om nio hål. Men de är väldigt trevliga! Spela dem två gånger! Håll tungan rätt i mun på de tuffa par treorna!

Musselburgh ligger strax utanför Edinburgh och passar kanske bäst att besöka efter ankomst eller före hemfärd.

