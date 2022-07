Golfens största tävling ska firas – men det finns smolk i bägaren

British Open firar 150 och tävlingen spelas i St Andrews.

Fans från hela världen har gjort pilgrimsfärden till golfens vagga och stämningen är på topp.

Men ändå finns där smolk i bägaren, för på den stora festen pratar nästan alla om något helt annat; elefanten i rummet.

Rory McIlroy på klassiska Swilcan Bridge.Foto: Bildbyrån

ST ANDREWS. Rory McIlroy och de andra storspelarna är här. Nordirländaren själv bor på Rusacks Hotel precis intill 18:e fairway och är en av alla som insuper den som alltid så speciella stämningen i St Andrews, platsen där det hela började och studentstaden där allt handlar om golf.

– Det är vår sports heliga graal, och att vinna The Open på St Andrews är det häftigaste man kan uppnå i vår sport.

Den första upplagen av The Open spelades 1860 i på Prestwicks 12-hålsbana. Drygt en handfull golfare gjorde då upp om ett rött läderbälte med silverspänne. Det var en tid då de som spelade golf för pengar inte var välkomna i klubbhusen och snarare behandlades som gladiatorer.

Väldigt mycket har hänt sedan dess.

Bland annat har prissumman i denna världens äldsta golftävling klättrat upp till hela 2,5 miljoner dollar, alltså nästan 250 miljoner svenska kronor.

Bara sedan Henrik Stenson vann 2016 har den gått upp med anmärkningsvärda 60 procent.

Men är det bra? Som åskådare har jag i alla fall aldrig brytt mig om prispengarna.

LÄSARTÄVLING: Tippa British Open och vinn en drömresa!

LÄS MER: Här hittar du allt om The Open

”It has all led to this”

I år har The Open en slogan som lyder ”it has all led to this”.

Givetvis finns ett marknadsteam som funderat i år över detta. Men oj så rätt det träffade.

Längs med vägen hit var Walter Hagen en av de som gjorde proffsgolfen rumsren, och i dag ser vi proffsen som de givna förebilderna och stjärnor gemene man snarare ser upp till än ned på.

The Open har gett oss våra hjältar. De fantastiska ögonblicken har varit många och fått oss att drömma. De och berättelserna från tävlingarna och golfens ursprung är en stora delar i varför nästan varenda golfare en dag vill åka just till St Andrews.

Men denna vecka har vi också blivit påminda om att golfproffs inte bara spelar golf av kärlek till spelet. De spelar också för pengar. Och paralleller kan dras hela vägen tillbaka till 30-talet och dagarna då Walter Hagen trots sin glamour tvingades sova på parkeringsplatserna utanför klubbhusen.

Elefanten som förstör festen

För trots att The Open firar 150 år, och trots att hjältarna och minnena ska firas, så promenerar en stor elefant runt på St Andrews gator. Den heter LIV-touren. Den nya, Saudiarabien-finansierade touren har skapat stora rubriker och med enorma löner och prispengar lyckats locka över stjärnspelare från andra tourer.

Detta har mötts av hård kritik från både spelarhåll och människorättsorganisationer, men har trots det lyckats locka över många av golfens absolut största stjärnor.

I mediecentret, bara några meter från The Royal & Ancients klubbhus och stadens golfmuseum, viskas det (framförallt bland brittiska journalister) intensivt om att Ryder Cup-kaptenen Henrik Stenson är beredd att gå samma väg, och vilken effekt det skulle få på proffsgolfen som vi känner den i dag.

Om han och andra spelare låter sig köpas över, och om LIV-touren fortsätter plocka starka namn till sin ”stängda liga”, så kan det i förlängningen leda till att proffsgolfen förändras i grunden.

Då kan hela ekosystemet rivas upp, den givna sportsliga vägen till toppen som alla juniorer drömmer om raderas, proffsgolf förvandlas till uppvisningstävlingar och de mästerskap vi i dag håller allra närmst hjärtat devalveras.

Det skulle kunna vara som att gå tillbaka till Walter Hagen-tiden.

The Open Championship på Old Course i St Andrews borde vara golfens stora fest. Och ja, glädje och spänning ligger i luften, men också en stor portion oro.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger