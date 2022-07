Tiger Woods kritik mot LIV-golfarna: ”Varför ska de ens träna?”

British Open drar igång på torsdag. Men ett av de hetaste diskussionsämnena i St Andrews är LIV-touren och den splittring saudiska pengar skapat inom proffsgolfen.

Nu säger Tiger Woods vad han tycker.

– Varför ska LIV-spelarna ens träna? frågar han sig.

ST. ANDREWS. Han är 46 år och haltar fram längs med fairway. Men svingar gör han bra, och inför helgens stortävling vägrar Tiger Woods ge upp drömmarna om en 16:e majortitel.

– Min kropp kan bli bättre, men realistiskt sett inte så mycket. Jag har inte läkkött som en 26-åring, skrattar han och tillägger:

– På linksbanor som denna kan man hävda sig även som 50-åring. När det är så hårt i backen kan äldre spelare utnyttja markens konturer för att ge sig själv chansen.

Utöver hans eget golfspel fick Woods chansen att yttra sig gällande den fas proffsgolfen befinner sig i för närvarande, där de traditionella tourerna utmanas av den saudifinansierade LIV-touren.

