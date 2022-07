British Open säger nej till Greg Norman

Om några dagar spelas British Open för 150:e gången.

Tävlingen spelas på St Andrews och som vanligt hålls en middag för tidigare mästare. En av dem är Greg Norman, numera VD för LIV-touren. Men han är inte välkommen.

Foto: TT

MUSSELBURGH. I ett pressmeddelande som skickades ut under lördagsmorgonen lämnades beskedet; Greg Norman är inte välkommen till mästarmiddagen i St Andrews.

”Den 150:e upplagan av The Open är en extremt viktig milstolpe för golf och vi vill att fokus är på att fira tävlingen och tävlingens arv. Tyvärr tror vi inte att så hade varit fallet om Greg närvarade vid middagen. Vi hoppas att omständigheterna kommer tillåta Greg att medverka i framtiden”, skriver arrangören The R&A.

Greg Norman vann The Open 1986 och 1993, men är alltså trots det inte välkommen på mästarmiddagen. Beslutet att stänga honom ses av många som ett nytt kapitel i debatten om LIV-golfen.

Spelarna är välkomna att ställa upp

Dock har man sedan tidigare valt att tillåta de spelare som deltagit i LIV-tävlingarna ställa upp i British Open.

Svenskar som kommer till spel i tävlingen, som startar på torsdag, är Henrik Stenson och Alexander Björk. Mycket talar för att de får sällskap av Alex Norén. I skrivande stund är han förste reserv till att få en plats.

