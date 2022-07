Tiger Woods har planerat sommaren runt British Open.

Budskapet var tydligt när han under en Pro Am-tävling i dagarna mötte pressen.

– Det är ett historiskt mästerskap vi spelar i år, säger han.

Tiger Woods säger att han ”aldrig kommer sluta spela golf”. Foto: AP

Nästa torsdag drar British Open – eller The Open Championship som det egentligen heter – igång i golfens vagga St Andrews.

Banan Old Course beskrev Tiger så sent som under Masters i våras som sin favorit, och nu berättar han att det är kring den klassiska tävlingen som han planerat sin sommar.

Och det är delvis därför han missade US Open tidigare i år.

– Jag hade en del problem med mitt ben och om jag spelat hade jag riskerat The Open. Jag kände inte att det fanns någon anledning att göra det. Det är ett historiskt The Open vi spelar i år och jag är väldigt lyckligt lottad att vara en av de tidigare mästare som vunnit där, och vill så klart spela.

– Jag vet ju inte om tävlingen kommer att spelas i St Andrews igen medan jag fortfarande kan hävda mig på den här nivån. Jag ville ge det chansen åtminstone en gång till.

Tiger har två gånger om vunnit The Open just på st Andrews. 2000 vann han med hela åtta slags marginal. Allt som allt har han spelat fem British Open på Old Course. Debuten skedde redan som amatör 1995.

– Jag har älskat banan sedan första gången jag spelade den. Du måste vara kreativ och kunna slå alla olika typer av slag. Du behöver också veta de olika vinklarna och vilka linjer du ska ta, den strategiska aspekten är något jag alltid älskat och genom åren har jag lärt mig spela banan under alla möjliga olika väderförhållanden.

”Kommer aldrig sluta spela golf”

För en så smidig omställning som möjligt lämnade han sitt hem i Florida redan under helgen som gick. Under måndagen och tisdagen spelade han sedanJP McManus Pro-Am på Adare Manor.

Woods har klarat kvalgränsen i båda de majors han spelat i år; först Masters och sedan PGA-mästerskapen. Trafikolyckan 2021 har dock satt sina spår och inför finalrundan av den sistnämnda tävlingen drog han sig dock ur på grund av smärtorna i högerbenet.

– Om du frågat mina läkare om de trodde jag skulle spela golf igen efter olyckan så hade de sagt nej. Men nu har jag spelat två majors i år. Jag kommer alltid att kunna spela golf, om det så är med det högerben jag har, någon annans ben eller en protes. Jag kommer inte sluta spela.

