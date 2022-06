Utbrytarnas hårda kritik mot PGA-touren: ”Lyssnar inte på oss”

Saudifinansierade utbrytartouren LIV Golf Invitational Series genomför i veckan sin andra tävling.

Brooks Koepka Patrick Reed och Pat Perez är tre av de senaste spelarna som skrivit på för LIV, och på plats för veckans tävling riktar de skarp kritik mot sin tidigare arbetsplats.

– De slet ut oss och det är därför så många är skadade redan i 30-årsåldern, säger Patrick Reed.

Brooks Koepka är en av spelarna som svingar mot PGA-touren och kommissionären Jay Monahan.Foto: Stella Pictures och TT

De skickar alla tre tydliga rebelliska bad boys-signaler. Patrick Reed har haft sina duster med golfens regler, Brooks Koepka har gjort sig känd för både bråk med Bryson DeChambeau och reportrar, och Pat Perez alkoholvanor är väl omskrivna.

Inför LIV-tourens andra tävling har de tre valt att bryta med PGA-touren. När Patrick Reed på presskonferensen inför tävlingen mötte media bar han LIV-tourens logo på kepsen, tröjkragen och ärmen samtidigt som han skickade hårda passningar till PGA-touren.

– De kunde ha lyssnat på spelarna.

Reed, som vann Masters 2018 och segrat hela nio gånger på PGA-touren, ombads utveckla.

– Nu får vi ett mindre schema. Vi får en ”off season” där vi kan leva mer hälsosamt, jobba på vår fysik och kan träna för att toppa formen vid rätt tidpunkter på året. Det handlar också om livskvalitet och få möjligheten att umgås mer med familjen.

– Men om du tar ledigt från PGA-touren för att du behöver vila så faller du efter direkt, då passerar alla dig på FedEx Cup-rankingen. Så du tvingas att spela, och det är varken bra för dig fysiskt eller mentalt. Det bryter ned dig och det är därför du ser så många skadade redan vid 30 års ålder.

Perez: ”Försökt tvinga oss kvar”

Pat Perez är den minst imponerande av dem med sina tre segrar på PGA-touren. 46-åringen beskrev de saudiska pengarna som att ”vinna på lotteriet” innan också han riktade kritik mot PGA-touren, och specifikt tourens överhuvud Jay Monahan.

– Han lyssnar inte på spelarna. De tjatar om att de jobbar för oss spelare, men i verkligheten känns det tvärtom.

– Med avstängningar och liknande har PGA-touren försökt tvinga oss kvar. Men se hur många som är här. Deras taktik har inte funkat överhuvudtaget. PGA-touren säger att de har de starkaste startfältet, men se hur många majorvinnare som är här. Det är många fler.

Koepkas kovändning

En av de som Perez syftade på är Brooks Koepka. Han har ett imponerande facit när det kommer till majors och har vunnit hela fyra stycken.

Så sent som i februari var han fast besluten om att stanna på PGA-touren, men sa då att ”någon kommer sälja sig och byta sida”.

Det skulle bli han själv.

– Jag har bara ändrat åsikt, så enkelt är det, säger Koepka som så sent som en vecka tidigare, under US Open, kritiserat reportrar för att ens ställa frågor om LIV-tävlingarna.

– Ni kommer aldrig tro mig. Men jag hade inte ens pratat med LIV innan US Open var avslutat, berättade nu Koepka innan han gick in på vad som fick honom att byta tour.

– Schemat. Nu får jag mer tid hemma och kan säkerställa att jag är 100 procent redo för att tävla.

Noterbart är dock att Koepka endast tävlat tio dagar de senaste tre månaderna. Han har ställt upp i US Open, PGA-mästerskapen och Masters.

PGA-tourens svar

Vart LIV-tävlingarnas pengar kommer ifrån och termer som exempelvis sportswashing verkade inte bekomma någon i trion.

– Jag har hört talas om det, det har nog alla. Men mitt jobb är att spela golf, och det är allt jag försöker göra. Vi försöker hjälpa spelet växa och göra allt sånt. Vi gör så gott vi kan, säger Koepka.

Parallellt med den kontroversiella presskonferensen arrangerade PGA- och Europatourens chefer Jay Monahan och Keith Pelley sin egen pressträff för att meddela att de två traditionella proffstourerna kommer att fortsätta sitt samarbete under de kommande 13 åren.

Detta ska bland annat leda till större prispengar på Europatouren, varifrån tio spelare per säsong också får en plats på PGA-touren.

Sedan tidigare har PGA-touren också meddelat att man kommer knuffa in närmre 540 miljoner prispengar i touren, fördelat över åtta tävlingar.

