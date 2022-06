Sanktioner även från Europatouren – så blir påföljderna för LIV-spelarna

PGA-touren var tidiga med att stänga av de spelare som ställde upp i den första av de saudifinansierade LIV-tävlingarna.

Under midsommarhelgen kom Europatouren med liknande sanktioner.

Därmed står det klart att vi snart kan ha sett det sista från några av golfens största namn.

Sergio Garcia och Ian Poulter, två Ryder Cup-ikoner som kan ha gjort sitt i den prestigefulla matchen.Foto: TT

De Europatourmedlemmar som valde att spela första LIV-tävlingen, på Centurion Golf Club den 9-11 juni, bötfälls av touren med drygt 1,2 miljoner kronor. De kan inte heller anmäla sig till Scottish Open, Barbasol Championship eller Barracuda Championship. Tre tävlingar som Europatouren och PGA-touren arrangerar tillsammans.

Intäkterna detta medför kommer att läggas till höjda prispengar på Europatouren samt välgörande ändamål.

– Alla beslut man tar i livet får konsekvenser och det är ingen skillnad när det gäller professionell idrott, särskilt inte om man bryter mot gemensamma regler. Många av våra medlemmar som jag talat med har synpunkten att de spelare som valt att gå den vägen (LIV Golf) har inte bara visat respektlöshet mot övriga och touren, de har också visat brist på respekt mot spelet i sig och mot det meritbaserade ekosystem som byggts upp, som varit golfens fundament under 50 år, och som ska utgöra grunden i ytterligare 50 år. Deras agerande har inte varit rättvist mot övriga spelare och deras beslut underminerar touren och det är därför vi tar det här beslutet, säger DP World Tours, Vd, Keith Pelley i ett pressmeddelande som skickades ut under fredagen.

LÄS MER: Här hittar du allt om LIV-golfen

Kan vara sista vi ser av Ryder Cup-ikonerna

Bland de största europeiska stjärnor som ställde upp i den första LIV-tävlingen fanns bland andra Lee Westwood, Sergio Garcia, Graeme McDowell, Ian Poulter, Martin Kaymer och Bernd Wiesberger.

Alla har spelat Ryder Cup för Europa och några av dem klassas som ikoner i matchen mellan Europa och USA.

Touren meddelade i samma pressutskick att om man väljer att spela även den andra LIV-tävlingen, den 30:e juni till 2:a juli, så riskerar man ytterligare sanktioner.

Under söndagskvällen började sedan uppgifter florera om att touren även kommer exkludera de som ställer upp i LIV-tävlingarna från att medverka i Ryder Cup, både när det kommer till spelare och kaptener.

I skrivande stund utges inga världsrankingpoäng till LIV-tävlingarna. För att en tävling ska tillgodoräknas sådana poäng krävs att den spelas över 72 hål, vilket inte är fallet med LIV-tävlingarna som spelas över 54 hål och utan kvalgräns.

LIV-touren har skickat in en ansökan om att världsrankingpoäng ska delas ut under deras tävlingar – men om denna avslås kommer spelarna som tagit steget över snabbt att sjunka på rankingen vilket också medför att de på sikt kommer få svårare att kvala in till majors.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger