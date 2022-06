Spelade In Gee Chun samma golfbana som konkurrenterna?

In Gee Chun leder PGA-mästerskapen efter den första dagens spel.

Och hon gör det stort.

När damgolfens bästa gör upp i årets tredje major frågar sig omvärlden om hon verkligen spelar samma bana som konkurrenterna.

– Jag kan inte sluta stirra på ledartavlan, leder hon verkligen med sju slag efter halva första dagens spel, skrev herrstjärnan Justin Thomas på Twitter.

Men vi börjar med svenskorna. Både Madelene Sagström och Pernilla Lindberg rivstartade och gjorde båda två birdies under sina tre första hål.

Men sedan tog det roliga slut, och de båda slutade ett respektive tre slag över par på den svårspelade banan.

Tre över var också Anna Nordqvist den inledande dagen.

Men så svår var inte Blue Course på Congressional Golf Club för In Gee Chun.

Efter en inledande bogey gjorde birdies i rasande fart. Det blev hela nio stycken och när hon kom i mål var banrekordet på 64 slag ett faktum.

När hon kritade på scorekortet ledde hon med hela sju slag. Vilket så klart fick folk att höja på ögonbrynen.

– Jag kan inte sluta stirra på ledartavlan, skrev Justin Thomas på twitter.

I can’t stop staring at the leaderboard. Leading by 7 halfway thru day 1!!!! 🤯 https://t.co/P4pXorGaN1

— Justin Thomas (@JustinThomas34) June 23, 2022