Fitzpatricks tystade kritikerna: ”Skönt att bli av med apan på axeln”

Han hade aldrig tidigare vunnit på PGA-touren.

Och inför nattens dramatiska avgörande frågade sig kritikerna om han hade vad som krävdes.

Matt Fitzpatrick gav dem svar på tal.

– Det är detta jag drömt om, och jobbat väldigt hårt för under väldigt många år, säger han 27-åringen.

2022 års US Open skulle bli en uppgörelse mellan tre spelare.

De första tre dagarna smög Scottie Scheffler i vassen. Men när finalrundan drog igång satte han gasen i botten, gjorde fem birdies de första nio hålen och gick upp i ledningen.

Scheffler vann sin första seger på PGA-touren så sent som i februari och tog sedan en rekordsnabb väg till platsen som världsetta – bara 42 dagar.

Om det fanns några tvivlare på om Scheffler var en värdig världsetta så tystade an dem när han sedan i april vann Masters på Augusta National.

Och nu hade han alltså inlett jakten på sin andra majortitel.

Disciplinerad engelsman

Men Matt Fitzpatrick, som vann i Sverige när Nordea Masters 2016 spelades på Bro Hof, tänkte inte ge vika. Den disciplinerade engelsmannen hade några veckor tidigare lånat ut sin villa i Florida för polarens svensexa, men lät meddela kompisarna att han själv inte skulle delta i några galenskaper. Så han tränade, gjorde dem sällskap till middagen, och gav sig sedan in på sitt rum medan vännerna festade loss. Anledningen var att han inte ville riskera förberedelserna inför PGA-mästerskapen och US Open.

I PGA-mästerskapen gick Fitzpatrick i ledarboll den sista dagen men fick då inte spelet att stämma. Nu hade han skapat sig ett nytt läge och hoppades disciplinen och det hårda arbetet skulle räcka till en första majortitel.

Även Will Zalatoris var med uppe i toppen för andra majorn i följd. I PGA-mästerskapen tog han sig till särspel, men fick då se sig slagen av Justin Thomas. Nu var 25-åringen ute efter revansch.

Jämfört med konkurrenterna var Zalatoris en högoddsare. Han hade aldrig tidigare vunnit på PGA-touren, och när det gällt som mest hade ofta puttern svikit.

Favorit i repris – andra titeln på klubben

2013 vann Matt Fitzpatrick vann US Amateur just på The Country Club. När han rullade i en lång birdieputt på det 15:e hålet gick han till -6 och kopplade greppet om handlingarna.

När slog ut på sista hålet såg det ut att bli en favorit i repris.

Men mer dramatik var att vänta. Utslaget landade i vänster fairwaybunker. Engelsmannen var i problem. Läget i bunkern tvingade Fitzpatrick att sikta långt till vänster om flaggan för att sedan skruva bollen tillbaka till höger. Han lyckades göra just detta, bollen landade på green och möttes av publikens jubel.

Två puttar senare kunde Fitzpatrick höja bucklan.

– Är det ett slag jag haft problem med i år och som jag inte ville ha så är det fairwaybunkerslag. Men det var ett av de bästa slagen jag slagit i mitt liv, säger han samtidigt som han för glädjetårar ur ansiktet.

Segern var Fitzpatricks första som proffs på amerikansk mark.

– Det är skönt att bli av med apan på axeln. Det har pratats så mycket om att jag inte vunnit i här. Att jag nu fått göra det, och att min första seger här dessutom var en major… Det kan inte bli bättre.

Engelsmannen hade tidigare vunnit sju titlar på Europatouren varav två gånger tourfinalen DP World Tour Championship 2016 och 2020. Prischecken för helgens seger är dock den största. De 35 miljoner kronorna är den största prischecken som någonsin delats ut för en majorseger.

