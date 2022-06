Stjärnans psykbryt – mitt under US Open

Grayson Murray hade en tuff US Open-söndag på The Country Club utanför Boston.

Och till slut lyckades han inte hålla tillbaka känslorna – utan stod för tidernas psykbryt.

Först for puttern all världens väg och sedan knäckte han en wedge över knät.

Spana in hur det gick till nedan.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Open

Grayson Murray gick söndagens finalrunda på 80 slag. Och det var främst under mitten av rundan där saker och ting snabbt gick söderut. På sjuan, ett par fyra, behövde han hela åtta slag för att ta sig i hål. På nian gick det sedan inte särskilt mycket bättre. Där behövde Murray sju slag.

Givetvis var resultaten frustrerande, men de rättfärdigar givetvis inte beteendet.

Amerikanen slutar mest största sannolikhet som den näst sämsta spelaren som klarade kvalgränsen.

Ledarbollen har ännu inte inlett söndagens spel.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger