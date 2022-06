McIlroy vill få slut på majortorkan: ”Spelar bättre än på många år”

Han har inte vunnit en av golfens fyra stora tävlingar sedan 2014.

Men i årets US Open hoppas Rory McIlroy få ett slut på majortorkan:

– Jag spelar bättre än på många år, säger nordirländaren halvvägs in i tävlingen.

Foto: TT

Han är en av spelets stora fixstjärnor. Men faktum är att Rory McIlroy inte vunnit en majortävling sedan British Open 2014. I juli är det åtta år sedan han fick lyfta The Claret Jug på Royal Liverpool.

– Jag måste gå ut där med inställningen att jag spelar om min första titel. Jag spelar bättre än på många år, har mängder av erfarenhet och har vunnit stora mästerskap förut. Men bara det gör inte att jag kommer slå bättre slag eller sänka fler puttar. Jobbet måste göras, säger han.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Open

”Vill lägga vantarna på trofén”

Halvvägs in i tävlingen är 32-åringen från Nordirland fyra slag under par och ett bakom ledarduon bestående av regerande British Open-mästaren Collin Morikawa och dennes landsman Joel Dahmen. Tidigare världsettan från Spanien, Jon Rahm, delar andraplatsen med McIlroy. Det är med andra ord upplagt för en högdramatisk helg.

– Det har gått åtta år sedan sist och nu vill jag bara lägga vantarna på en ny majors, säger McIlroy.

Svenske David Lingmerth tappade mark sent under fredagens runda. Bogeys kom på hål 13, 14, 16 och 18. Det gör att han totalt är ett slag under par och inför helgens avgörande delar 16:e-platsen. Två slag bakom honom är Sebastian Söderberg som också klarade kvalgränsen. Det gjorde inte Alex Norén som efter en totalscore om +6 får se avgörandet på TV.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger