Lingmerth har återuppstått – drömstart i US Open

Det var längesedan man hörde hans namn.

Men David Lingmerth har fått en smakstart på US Open och är tillsammans med bland andra Rory McIlroy med i toppen.

– Jag älskar de här tävlingarna, men det har varit tufft de senaste åren, säger han.

När han kom in i klubbhuset efter sin bogeyfria 67-runda gjorde han det i delad ledning. Rory McIlroy skulle en stud senare komma på samma score.

Med detta sagt kan David Lingmerths första US Open-dag inte summeras som något annat än en succé.

34-åringen från Tranås har visserligen två gånger tidigare slutat bland de 20 främsta i US Open, men det var längesedan sist.

Resultaten har nämligen uteblivit de senaste åren. Lingmerth har inte kommit bland de 10 främsta sedan sommaren 2017 och har rasat till en 592:a plats på världsrankningen, och spelar numera mest på undertouren Korn Ferry.

– Jag har haft det ganska kämpigt mer eller mindre sedan 2018, med en hel del skador. Så jag ska inte sticka under stol med att det varit jobbigt. Och då är det klart att man börja ställa sig själv en del frågor…

– Men jag är envis av mig och ger inte upp lätt. Jag har lärt mig hantera situationen och vet vart jag är i dag. Nu försöker jag bara bli bättre för varje dag som går.

Kom med som reserv

Lingmerth, som kom in i US Opens som reserv efter att tidigare världsettan Martin Kaymer dragit sig ur på grund av skada.

– Jag spelade kvaltävlingen i Columbus och tog en reservplats, och när Martin drog sig ur i lördags så ringde de och lämnade beskedet. Självklart var det grymt kul.

Och som han tog vara på chansen. Rundan bestod av tre birdies och resten par, en väldigt bra score i erkänt svårspelade US Open.

– Jag slog inte bollen så bra, men träffade många fairways vilket är viktigt i US Open. Jag var aldrig i några större problem och puttade väldigt bra, säger Lingmerth.

I skrivande stund leder Rory McIlroy tävlingen, ett slag före svensken.

Övriga blågula spelare att komma till spel är Alex Norén, Sebastian Söderberg och Jonas Blixt.

Spelplats för årets US Open är The Country Club, i Brookline utanför Boston.

Samma bana som stod värd för Ryder Cup 1999.

