Maktspelet inom proffsgolfen – öppnar för avstängning från US Open

Det pågår en maktkamp inom proffsgolfen.

PGA-touren gör allt för att försvara sin ställning som världens bästa golftour samtidigt som några av spelets största lämnar för saudiarabiska LIV Golf. Mitt i allt detta ska en av spelets största tävlingar avgöras; US Open.

– Det gör mig ledsen, säger USGA:s vd Mike Wahn.

Phil Mickelson är tillsammans med Dustin Johnson och Bryson DeChambeau tre av de 15 spelare som gått över till LIV-touren. Mike Whan utesluter inte att stänga ute dem från nästa års US Open.Foto: TT

US Open ska vara golfens tuffaste test, och tävlingen som skiljer agnar från vete och som verkligen korar världens bästa golfare.

Men när världsstjärnorna denna vecka gästar The Country Club utanför Boston är det något annat som är i fokus; rebell-touren LIV Golf och frågan om i vilken riktning golfen kommer att röra sig framåt.

För att förstå kaoset och den pågående maktkampen inom golfvärlden måste man veta vilka tungviktarna är.

Jay Monahan, vd för PGA Tour, och bestämmer över de ”vanliga” tävlingarna på PGA-touren.

Keith Pelley, vd för DP World Tour (tidigare Europatouren).

Seth Waugh, vd för PGA of America (tränarnas organisation som inte ska förväxlas med PGA-touren), och den som bestämmer över PGA-mästerskapen.

Martin Slumbers, vd för The Royal & Ancient Golf Club, som arrangerar British Open.

Fred Ridley, ordförande på Augusta National Golf Club och den som bestämmer vem som bjuds in till årets första major US Masters.

Mike Whan, vd för det amerikanska golfförbundet USGA som arrangerar US Open.

Tillsammans står de här figurerna bakom golfens traditionella ekosystem, de historiska tävlingarna och väldigt mycket pengar – men ingen av deras tävlingar erbjuder så stora pengar som saudiernas LIV Golf Invitational Series.

Har spelat i Saudiarabien i flera år

Whan besökte mediecentret på The Country Club för att låta sig intervjuas kvällen före US Open skulle dra igång.

– Vad som händer i spelet just nu gör mig ledsen, sa han.

Veckan innan stortävlingen drog igång lät USGA meddela att de, trots att PGA-touren stängt av alla LIV-spelare från sina tävlingar, inte skulle stoppa dem från att spela US Open.

– Oavsett om man gillar det eller ej så spelade 30 spelare så sent som i februari månad i Saudiarabien efter att ha fått tillåtelse från PGA-touren. Och under flera år så hade Europatouren en tävling där, säger Whan och fortsätter:

– Vi har 9 300 spelare som kvalar till US Open, och att granska vilka tävlingar och sponsorpengar var och en av dem spelat och tagit emot hade varit en väldigt svår väg att gå.

Öppnar för att stänga av LIV-spelarna

Exakt hur USGA kommer att resonera och vad som kommer ske i US Open framöver är väldigt svårt att sia kring. Inte minst eftersom det golfpolitiska landskapet är i konstant förändring. Det viskas om att saudierna är intresserade av att köpa upp hela Europatouren, och från Europatouren å sin sida har det, trots ett strategiskt samarbetsavtal med PGA-touren, varit väldigt tyst kring hela debatten.

Tilläggas ska också att det var först när LIV Golfs vd Greg Norman i vintras meddelade att LIV Golf skulle handla om åtta snarare än en tävling som PGA-touren började se LIV Golf som en tour och därmed också en konkurrent.

– Att sia om framtiden skulle vara väldigt hypotetiskt för vi vet inte vad LIV kommer att vara när vi sitter här igen om ett år. Men vi kommer definitivt att utvärdera hur golfvärlden ser ut då och vilka kriterier som är lämpliga för hur man kvalar in till US Open.

I slutet av sin presskonferens fick Whan frågan om han kunde föreställa sig att LIV-spelarna i framtiden utesluts från tävlingen. Svaret otvetydigt och bestod av bara ett ord.

– Ja.

