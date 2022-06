Sett till världsrankingen är Alex Norén vår bäste manlige herrgolfare.

Men själv är han inte nöjd med vart spelet är.

– Jag måste skärpa mig, säger han i en intervju om vägen mot toppen, US Open och proffsgolfens förvandling till en reality show.

Under Scandinavian Mixed tävlade Alex Norén under dagarna. På kvällarna begav han sig några kilometer bort till Halmstad Golfarena där han slipade på formen inför veckans US Open.

– Det var skönt att komma bort från allt stök och fokusera på träningen, så jag är faktiskt lugnare inför nästa vecka än vad jag var till Scandinavian Mixed. Jag har inte haft koll på vad som händer i spelet.

– Jag vill kunna ställa mig på morgonen och slå slag utan att behöva tänka för mycket på tekniken. Där har jag inte varit.

Pandemin har ställt till det

Att golf är ett en svår sport är något många av oss är väldigt väl medvetna om. Formen kommer och går, och svingen bryts ner i småbitar för att underhållas och förbättras.

Men de senaste tre åren har den biten inte varit helt lätt för Alex Norén. Pandemin har gjort att han inte haft möjlighet att träffa sin svingtränare så ofta som han skulle vilja.

– När jag bodde i Europa hade jag väldigt ofta möjlighet att träna tillsammans med min tränare och jag var hela tiden ganska nära en neutral sving där bollen inte skruvade sig jättemycket.

I dag tränar Norén främst med engelske PGA-instruktören Matt Belcham. Men kontinuiteten är ibland ett problem eftersom Norén bor i USA.

– Jag ska försöka göra en plan och få ordning på det. Så vi får se hur det blir.

– Det är mycket roligare när man verkligen känner att man kan vinna tävlingarna. Kanske är det så att ambitionsnivån varit lite för hög jämfört med mina färdigheter på slutet. Så jag måste skärpa mig, och ta hjälp av någon som kan strukturera upp det. Det blir mentalt jobbigt annars.

”Det är som en reality-soppa”

Norén är nu tillbaka i Boston och i skrivande stund är US Open-starten bara timmar bort.

Tävlingen är känd som golfens ”tuffaste test”, och är Alex favorittävling. Men årets US Open är annorlunda. Den Saudiarabien-finansierade LIV-touren har splittrat golfvärlden. Några av spelets största stjärnor har valt att lämna PGA-touren, vilket lett till hård kritik från många av kollegerna.

Vad kan de som valt LIV vänta sig för bemötande under US Open?

– Det kommer bli intressant, säger Alex och fortsätter:

– Jag önskar att Tiger var kvar som världsetta. Då hade det varit lite som att kolla på Rafael Nadal och Roger Federer. Alla hade gjort samma sak som honom. Det enda den typen av idrottsmän vill är att vinna Grand Slam-tävlingar. Med det sagt så hoppas jag majortävlingarna fortsatt kommer vara huvudfokus för alla.

– Just nu är det ganska jobbigt för alla inblandade, inte minst oss spelare. Det är som en reality-soppa, och det är inget vi vill ha i golfen. Vi vill inte ha en sådan splittring som det är nu.

Så ska Norén hitta tillbaka till toppen

Norén är för närvarande nummer 60 på världsrankingen, men känner trots det att en en topp-placering i US Open är ganska avlägsen.

– Jag känner inte att jag kan vinna i nuläget om jag inte får en absolut fullträff. Det är ganska tråkigt mentalt.

– Innan jag lägger av med den här sporten vill jag ha nått en nivå där jag aldrig tidigare varit spelmässigt. Jag vet att jag var världsåtta 2016 och ganska ofta bland de 20 bästa i världen 2016-2018, men spelet var trots det inte så bra som jag ville.

Hur ska du nå dit?

– Jag ska gå igenom mitt spel och sätta betyg på varje del, och se vart jag vill vara i varje del. Just nu är jag inte där jag vill vara. Att gå tio under par en dag förändrar egentligen inte hur bra jag är i ett lite större perspektiv.

Hur bra är du i dag jämfört med 2016, då du vann fyra tävlingar?

– Jag var lite sundare tekniskt 2016 och behövde inte jobba så hårt på svingen, utan kunde fokusera mer på puttningen och närspelet.

– För närvarande är det väldigt olika från dag till dag. Det långa spelet måste bli mer automatiserat så jag slipper kämpa så hårt varje runda.

